Savigliano celebra la Giornata contro l'omofobia

Il 17 maggio, Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia, è una data fondamentale per le persone LGBT e per le Istituzioni che si impegnano a tutelare e promuovere i Diritti di ogni essere umano. È la data in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la World Health Organization, nel 1990, ha cancellato l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali, riconoscendola come una variante naturale del comportamento sessuale umano. Una Giornata internazionale riconosciuta e celebrata da Associazioni impegnate sui Diritti Umani e dalle Istituzioni internazionali e nazionali. Una data riconosciuta e celebrata dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite e dalle loro Istituzioni.

In occasione del prossimo 17 maggio, la Consulta delle Pari Opportunità aderisce, come ogni anno, all’iniziativa congiunta dei partner della Rete RE.A.DY (Rete nazionale delle Regioni e degli Enti Locali per prevenire e superare l’omotransfobia), di cui il Comune di Savigliano è partner dal 2011.

Quest’anno i partner della Ready sono chiamati ad organizzare eventi per la cittadinanza dedicati al tema delle persone adolescenti LGBT+. La CPO di Savigliano propone dunque due appuntamenti dedicati ad infanzia e adolescenza LGBT+.

Mercoledì 21 maggio, alle ore 21:00 presso il Centro Culturale di Piazza Nizza a Savigliano: “Oltre l’inclusività: il rispetto dal linguaggio ai diritti”, incontro con Ilaria Franceschini dell’Associazione Gendelens e Marco Caglieri di Progetto Oceano, Oasi Giovani, Savigliano. GenderLens è un’associazione di genitori di bambinə gender creative, giovani persone trans e loro alleat*. Sarà l’occasione per conoscere questa realtà e presentare la nuova guida: Infanzia e Adolescenza trans* una guida carina su cosa fare (e non fare) a casa, a scuola, ma anche un po’ dappertutto.

Giovedì 29 Maggio, alle ore 18:00 presso la Sala Sant'Agostino della biblioteca civica di Savigliano in Piazzetta Arimondi a Savigliano, presentazione della Graphic Novel a tematica intersex Polly (di Fabrice Melquiot ed Isabelle Pralong) con Petra Senesi – psicoterapeuta, Barbara Rinero - vicepresidente CPO Savigliano e Marco Caglieri - Progetto Oceano, Oasi Giovani, Savigliano.

Polly è un lui o una lei? Il genere di Polly sembra essere un problema già alla nascita. I medici osservano la creatura appena nata e i genitali non sono determinati in modo netto e questo non è accettabile. Chiedono ai genitori di fare una scelta e agire «per il bene del bambino», pressando, senza motivi apparenti, per il sesso maschile. Così, intervengono chirurgicamente e riportano «alla normalità» il corpo di Polly. Ma una volta adolescente e poi persona adulta, capire cosa sia «normalità» e come rientrare in questa categoria è sempre più difficile. La mente di Polly si riempie di dubbi. Il suo sentire è incerto, non si percepisce come maschio, ma nemmeno come femmina. Chi ha deciso chi dovesse diventare? Non Polly.

In occasione della celebrazione del 17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, nella seconda metà del mese di maggio, la Torre Civica sarà illuminata con i colori della bandiera rainbow.