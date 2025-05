Al civico di Caraglio in scena "perMani_diarioerotico"

Sabato 17 maggio alle ore 21 al Teatro Civico di CARAGLIO (CN) andrà in scena, e prodotto da Santibriganti Teatro.

In scena Gilda Rinaldi Bertanza e lo stesso Mauro Piombo in spettacolo umano, profondamente umano, esistenziale ed epico, crudele e ammaliante. Sensuale, da vedere, da toccare. Lo spettacolo è adatto a un pubblico adulto.

In un luogo di pace e di pericolo, una casa, un’isola, si sente l’odore del sale del mare. Lei abita il sogno, con Lui si aggrovigliano negli sguardi, nelle parole, nei colori del desiderio. Sotto le palpebre, un diario dalle pagine mischiate: da mettere in ordine, pagine strappate, visioni sbavate, scarabocchi. Vivido e lirico, il sogno doppio che li conduce dentro lo sguardo, i sensi di un uomo e di una giovane donna che sembra essere per Lui uno specchio, un riflesso dell’anima, un miraggio di ultimo fremito. Forse un ‘Primo Amore’. In dodici giornate, un caleidoscopio: schegge di un’unica storia, una storia per Mani.

“In principio erano le mani. Le Mani sono parole, di polpa e odore e graffi randagi, artigli che ti possono soffocare. Mani sudate di lacrime. A cercare altre mani, da afferrare, mani da sfuggire. Siamo tocco tra milioni di mani. Sensuale, poetico, da vedere, da toccare”. [Mauro Piombo]

“Lavorare perMani è una poesia da ripercorrere tutte le volte, ad ogni lettura, ad ogni prova la storia non è più la stessa. Diarioerotico per me non è una sola storia, ma tante, come molteplici sono le nostre visioni: la paura, il piacere, il perdersi d’orientamento, il morire e rinascere. Lei è Regina. Quando è Regina, confonde le volontà e vacilla, torna bambina e spudorata, senza finzioni, un gioco serio e rischioso, non sempre sarà la stessa forma. E’ acqua e aria. Come i sogni, la spuma del mare, o una coppa di champagne”. [Gilda Rinaldi Bertanza]

Sabato 17 maggio alle ore 21

Teatro Civico di Caraglio, Via Roma 122, Caraglio (CN)





perMani_diarioerotico

Uno spettacolo di Mauro Piombo

Con Gilda Rinaldi Bertanza e Mauro Piombo

Visioni alla drammaturgia Francesco Bigi

Luci e audio Nicola Rosboch

Elementi di scena Marco Ferrero

Post produzione audio Andrea Lesmo

Assistente Matilde Terazzi

Foto di scena Stefano Roggero

Organizzazione-Città di Roma Marco Bandiera

Produzione Santibriganti Teatro

Biglietti

Online su www.ticket.it e su www.santibriganti.it

Serali

€12+10% diritti di transazione

Domeniche pomeriggio

€6+10% diritti di transazione

In cassa (apertura un’ora prima dello spettacolo)

Intero €15

Ridotto €13

Ridotto extra €9

Domeniche pomeriggio €8