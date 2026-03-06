Domenica 15 marzo a Savigliano torna la Fiera di primavera

Torna anche quest'anno a Savigliano la Fiera di primavera, tradizionale grande mercato ambulante per le vie del centro cittadino che annuncia idealmente il ritorno della bella stagione. L'edizione 2026 è in programma per domenica 15 marzo.

Fin dal mattino, la città sarà animata da centinaia di espositori e bancarelle di numerose tipologie merceologiche: dall'abbigliamento al giardinaggio, dall'artigianato alla gastronomia del territorio, dai prodotti per la casa a quelli per il tempo libero. Saranno interessate dalla kermesse piazza del Popolo, via Saluzzo, corso Roma, via Danna, piazza Molineri e piazza Santarosa.

Ad organizzare la manifestazione è il Comune di Savigliano, in collaborazione con la Fondazione Ente Manifestazioni ed Ascom Savigliano.

«La Fiera di primavera – afferma il sindaco Antonello Portera – è un evento apprezzato e radicato, capace di trasformare l’intera città in un percorso tra colori, profumi e prodotti di ogni genere. Richiama ogni anno migliaia di visitatori, diventando l’occasione ideale per fare acquisti, ma anche per passeggiare e scoprire le eccellenze del territorio in un’atmosfera festosa e primaverile. Un bel “pretesto” per scoprire la nostra città, quando la bella stagione è ormai imminente».



