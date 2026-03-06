Aspettando la Festa della donna: 8 marzo e 8 città con nomi femminili tra regine, miti e sante

Marzo è il mese della donna e delle mimose che ne celebrano la Giornata internazionale istituita dall’Onu nel 1975 (ma già dal 1945 era stato riconosciuto il principio di uguaglianza di diritti tra i generi), l’8 marzo.

La sensibilità è cresciuta ed oggi questa data è sempre più un momento di consapevolezza e di impegno civile prima ancora che una festa, spesso celebrata con eventi programmati in più giorni.

Per l’occasione andiamo alla scoperta di 8 destinazioni con nome di donna. Ma sono le città ad aver preso un nome al femminile o viceversa? Non resta che scoprirlo!

Olimpia, dove si accese la prima torcia

Olimpia è un nome di persona e un nome di città della Grecia. Proprio da questa antica civiltà mediterranea trae origine il significato del nome, legato al monte Olimpo, considerato la dimora degli dei e tramandato a noi dalla mitologia. Nella città di Olimpia, situata nella valle del Peloponneso e famosa per le sue rovine, si trova lo stadio in cui si tennero le prime Olimpiadi della storia e la torcia olimpica viene accesa proprio in questo luogo. Visitare Olimpia, insieme a Epidauro, Micene e Delfi è dunque l’occasione per immergersi nella storia dell’Antica Grecia.

Lourdes, santuario mariano in Francia

Tra le mete al femminile c’è naturalmente Lourdes, in Francia, uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti d’Europa. Il Santuario dedicato alla Vergine Maria attira ogni anno migliaia di fedeli da tutto il mondo. Si narra che nel 1858 la Vergine sia apparsa alla giovane Bernadette Soubirous, proprio in una grotta dove fu poi costruito il Santuario mariano. Inoltre, l’acqua della sorgente, è considerata miracolosa.

Sofia, da Santa a Capitale, Bulgaria

Sofia, la capitale della Bulgaria, è stata ribattezzata più volte nei secoli prima di adottare il nome di donna attuale, che deriva dall’antica chiesa di Santa Sofia. Oggi, Sofia è un importante centro culturale per il Paese, con numerosi istituti, musei e sale teatrali tra cui spicca la cattedrale di Aleksandr Nevski, la seconda più grande dei Balcani.

Adelaide, the Queen in Australia

Adelaide, nel sud dell’Australia, è un’altra città con un nome femminile. Circondata da montagne, spiagge e vigneti, è dedicata alla regina Adelaide, sposa del re Guglielmo IV del Regno Unito. È conosciuta come la Città della Cultura, grazie ai suoi teatri, festival, spettacoli e gare sportive.

Ginevra la regina moglie di Artù, Svizzera

Ginevra, in Svizzera, è la seconda città più grande del Paese e deve il suo nome alla celebre regina, moglie di Re Artù, e dunque protagonista della mitica storia cavalleresca. La città, che si trova sul fiume Rodano, è sede di numerose organizzazioni internazionali, tra cui la Croce Rossa. Inoltre, Ginevra è un importante centro finanziario.

Petra, tra le 7 meraviglie del mondo, in Giordania

Petra (dal greco pietra), in Giordania, è una città famosa per il suo Tesoro, uno stupefacente tempio scavato nella roccia e accessibile attraverso una gola di 1,5 chilometri. Questo sito è considerato una delle Sette Meraviglie del Mondo e una delle principali attrazioni turistiche del Paese.

Alba, capitale delle Langhe

Alba, città simbolo delle Langhe, è Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, vanta un centro storico arricchito da torri medievali, dalla cattedrale di San Lorenzo e dalla chiesa della Maddalena in stile barocco. Alba, però, oltre che rappresentare il momento del sorgere del Sole, è anche un importante centro gastronomico, famosa soprattutto per le sue nocciole, i tartufi e il vino. Con un dettaglio: nel 2027 sarà Capitale italiana dell’arte contemporanea.

Zara, la perla della Croazia

Zara è la città del romanticismo e dell’amore, un luogo ricco di spirito e passione! Si trova in Croazia ed è rinomata per le rovine romane e veneziane che fanno parte del suo centro storico peninsulare. Il nome Zara ha origini variegate che includono influenze ebraiche, arabe, slave e latine, ognuna delle quali arricchisce il nome con significati legati alla luce, alla bellezza, alla regalità e alla fioritura. Può anche essere associato all’idea di “seme” o “progenie”, legato alla crescita e al futuro.

Pronti a partire?