Campionati della Cultura e del Talento, Bra ospita le semifinali della macroarea Nord

L'Auditorium Polifunzionale Giovanni Arpino di Bra si prepara ad accogliere sabato 7 marzo le semifinali della macroarea Nord dei Campionati della Cultura e del Talento, giunti alla 17ª edizione. La città piemontese diventa così il centro nevralgico della competizione per tutte le scuole provenienti dal Settentrione italiano, mentre le altre macroaree si sfideranno contemporaneamente a Civitavecchia per il Centro, Melfi per il Sud ed Enna per la Sicilia.

La giornata prenderà il via alle ore 8 con le operazioni di registrazione delle squadre e i saluti istituzionali, per poi proseguire con lo svolgimento delle sei prove che valuteranno i giovani partecipanti su un ampio ventaglio di discipline. Si partirà alle 9.30 con Geostoria, per proseguire con Scienze, Logica e Matematica, Musica e Arte. Dopo la pausa pranzo, prevista dalle 13.30 alle 14.30, i concorrenti affronteranno le prove di Letteratura Italiana e Internazionale e di Educazione civica. La conclusione è attesa per le 17.45, quando verranno annunciate le squadre qualificate alle Finali Nazionali.

Ogni prova si compone di sedici quesiti proiettati su maxischermo, con tempi di risposta variabili indicati da un timer. I partecipanti dovranno rispondere attraverso un'applicazione dedicata scaricata preventivamente sul proprio dispositivo mobile. Durante lo svolgimento non sarà consentito l'uso di altri strumenti elettronici, ad eccezione della prova di Logica e Matematica, per la quale sarà possibile utilizzare carta e penna per i calcoli.

Le squadre, composte da un minimo di quattro a un massimo di sei elementi, dovranno presentarsi munite di documento d'identità valido con fotografia. Chi parteciperà con un numero ridotto di componenti potrà far svolgere più prove a un singolo membro, incorrendo tuttavia in penalità sul punteggio finale.

Un riconoscimento speciale attende il concorrente che otterrà il punteggio più alto nella prova di Educazione civica: sarà invitato a trascorrere una giornata alla Camera dei Deputati a Roma, ospite dell'onorevole Alessandro Battilocchio.

L'Auditorium Giovanni Arpino, situato in Largo della Resistenza 17, è raggiungibile tramite l'autostrada A6 Torino-Savona con uscita Marene, oppure attraverso la linea ferroviaria Ciriè-Aeroporto-Torino-Alba scendendo alla stazione di Bra.