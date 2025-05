I treni di Arenaways sulla Cuneo-Nizza: se fosse il primo passo per realizzare "Gusto sui binari"?

Domenica 18 maggio, in occasione dell’annuale Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie, un treno storico della Fondazione FS Italiane percorrerà la tratta Torino – Cuneo - Ventimiglia.

La Ferrovia del Tenda – già qualificata come “ferrovia delle meraviglie” nel 2021 - è considerata tra le più belle d’Italia. Spesso al centro di sogni che guardano a possibili sviluppi turistici.

Un progetto più concreto esiste e la corsa effettuata da Arenaways lo scorso 4 maggio potrebbe essere il primo passo in questa direzione. La compagnia ferroviaria privata ha infatti utilizzato i suoi treni per percorrere la tratta tra Cuneo e Imperia passando per Limone, Tenda, Breil, Ventimiglia e Sanremo e offrendo ai passeggeri un’esperienza immersiva tra paesaggi alpini e scorci marini.

L’iniziativa ha avuto un duplice obiettivo: formare il personale in vista di un’estensione del servizio e valutare la fattibilità di attivare collegamenti charter turistici tra il Cuneese e la Riviera ligure, in particolare con Imperia.

Un progetto che parte da lontano e che vede la regia di Luca Chiapella, già presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneoe attuale vicepresidente della Camera di Commercio di Cuneo.

Chiapella è sempre stato in prima linea su tante delle vicende che riguardano le infrastrutture del Cuneese. Fu lui il promotore del primo Comitato di monitoraggio sul Tenda, prima della tempesta Alex.

Ed è sempre stato un suo sogno quello di valorizzare la linea Cuneo-Ventimiglia dal punto di vista turistico e, visto il suo ruolo, anche commerciale.

"Un progetto sul quale ho iniziato a lavorare già diversi mesi fa, coinvolgendo Arenaways a luglio dello scorso anno e poi, ad ottobre, tutti i soggetti che a vario titolo potessero avere un interesse nel suo sviluppo. L'idea sulla quale ci siamo confrontati era nel mio cassetto da tempo. Si chiama "Gusto sui binari" e prevede delle tappe gastronomiche e di valorizzazione del territorio", ricorda Chiapella.

A dicembre un altro incontro con tutti i partner del territorio.

E quel progetto consegnato ad Arenaways, che il 4 maggio ha fatto il primo test sulla tratta.

Gusto sui binari ricalca un po' l'idea del trenino rosso del Bernina.

Partenza da Cuneo e destinazione Nizza, con soste a Limone Piemonte, Tenda e Breil. Qui, la possibilità di scendere e visitare i borghi, i musei e le botteghe, per degustazioni e acquisti. Potendo anche fare attività outdoor, passeggiate o giri in bici.

A bordo treno l'esperienza gastronomica, con menù stagionali preparati da chef rinomati e tutti realizzati con prodotti del territorio. Piatti tipici piemontesi e francesi, per suggellare il rapporto tra i due Stati e valorizzare le eccellenze dei due versanti alpini, in un progetto che dovrebbe essere condiviso.

"Confcommercio avrebbe il ruolo di coordinamento degli operatori turistici, della ristorazione e dell'ospitalità, oltre ad occuparsi del coinvolgimento e raccordo degli stakeholders e della ricerca di sponsor privati", continua Chiapella.

A cosa porterà il test effettuato da Arenaways lo scorso 4 maggio? Difficile rispondere, ma il sogno rimasto a lungo nel cassetto di Luca Chiapella - e che ha messo tutti d'accordo - potrebbe aver iniziato ad intraprendere i primi passi.