Coppia di scalatori bloccata in parete sulla Rocca La Meja: recuperati dal Soccorso Alpino

Due scalatori bloccati in parete sulla Rocca La Meja: recuperati in elicottero da Soccorso Alpino

Si è concluso da poco un intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte in alta Val Maira.

Intorno alle 20 è stato lanciato un allarme da una coppia di scalatori bloccati in parete sulla Rocca La Meja.

I due avevano effettuato l'ascensione della via "Piccola peste" quando le loro corde, in fase di discesa in doppia, sono rimaste incastrate impedendo la progressione sia in salita, sia in discesa.

La centrale operativa di Grugliasco ha optato per l'invio dell'elicottero in modalità di volo notturno che, lungo l'itinerario, ha caricato a bordo un tecnico del Soccorso Alpino aggiuntivo a supporto dell'équipe.

Dopo una breve perlustrazione dello scenario, il pilota e il tecnico di volo hanno valutato che era possibile lo sbarco dei due tecnici al verricello direttamente sulla sosta dove erano bloccati i due malcapitati, in aperta parete.

Con la medesima tecnica si è effettuato anche l'imbarco a bordo del velivolo che in seguito ha affidato i due scalatori illesi alla squadra a terra del Soccorso Alpino giunta nel frattempo all'Altipiano della Gardetta.