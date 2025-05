Robilante ricorda Ugo Boccacci, presidente di Comunità montana e colonna dell’Uncem

Domani, sabato 17 maggio, a partire dalle ore 9,30 presso la Confraternita di Robilante si terrà un momento di ricordo dedicato a Ugo Boccacci già presidente della Comunità Montana, fondatore del Centro regionale di Castanicoltura, colonna di Uncem, protagonista della vita politica ed amministrativa, da sempre convinto sostenitore della collaborazione fra i Comuni per lo sviluppo del territorio e della montagna.

Il sindaco di Robilante Enrica Giraudo in collaborazione con amici e colleghi di Boccacci invitano gli amministratori del territorio di ieri e di oggi e le Comunità locali a questo momento, di condivisione durante il quale verrà ricordata la sua figura di amministratore che ha lavorato instancabilmente e in modo appassionato a numerosi progetti di valorizzazione e sviluppo socio economico, segnando in modo indelebile la storia dei territori delle Valli Gesso, Vermenagna e Pesio.

Interverranno Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte, e Marco Bussone, Presidente Uncem nazionale.

Al termine della mattinata l’Amministrazione comunale omaggerà la figura di Ugo Boccacci con una targa che verrà posta nella sala del Consiglio che sarà a lui dedicata.