Una giornata storica per la Granda: Cuneo, Saluzzo e Savigliano di nuovo collegate dal treno [FOTO e VIDEO]

Il treno riparte, dopo più di 10 anni, e torna a collegare Cuneo con Saluzzo e quindi con Savigliano. Le corse saranno operative da lunedì 27 gennaio, ma quella di oggi, sabato 25 gennaio, con il primo viaggio di inaugurazione, è una grande giornata di festa, da Cuneo a Saluzzo passando per tutte le fermate: Busca, Costigliole), Verzuolo e Manta. Il treno, da Saluzzo, andrà poi fino a Savigliano.

L'operatore non sarà Trenitalia, che aveva dismesso la linea nel 2012 per riattivarla per pochi mesi tra il 2019 e il 2020, ma Arenaways Longitude, compagnia guidata da Matteo Arena e partecipata anche dalle ferrovie spagnola. Lo stesso operatore riattiverà, nel 2028, la Ceva-Ormea. Saranno 24 le corse giornaliere dal lunedì al venerdì, con una minore frequenza nel weekend. Si viaggerà sugli ATR 220 da 155 posti, riconoscibili dal logo giallo-arancione e dalle fasce in blu. Internet e infotainment disponibili gratuitamente. E, soprattutto, il treno avrà il sorriso, perché si caratterizza per la presenza di uno smile bianco su fondo blu, collocato sulla parte frontale della motrice sotto al marchio della Compagnia.

Arenaways gestirà il servizio per almeno dieci anni.

Tanti i sindaci e i rappresentanti delle istituzioni presenti: il presidente della Regione Alberto Cirio (capotreno d'eccezione che ha "fischiato" il ritorno ufficiale della tratta), gli assessori regionali Marco Gallo e Marco Gabusi, gli onorevoli Giorgio Maria Bergesio e Monica Ciaburro, il presidente della Provincia Luca Robaldo, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, il consigliere comunale Ugo Sturlese (che ha sottolineato l'importanza dei comitati cittadini nel difendere le linee ferroviarie minori come quella riaperta oggi) e la consigliera regionale Federica Barbero. Il cappellano delle ferrovie ha operato, prima della partenza ufficiale, la benedizione.

L'arrivo a Busca ha raccolto decine e decine di persone, riunitesi per attendere il treno. Tra queste, la banda e ovviamente il sindaco Ezio Donadio, che celebra un servizio che ritorna e unisce il territorio.





Poi via verso Costigliole Saluzzo, Verzuolo e Manta. Dove i residenti - chiamati a celebrare la rinascita del compianto collegamento ferroviario - hanno assiepato non solo le stazioni ferroviarie ma anche i campi che scorrono paralleli allo svolgimento della tratta: davvero una festa di territorio, come se ne sono viste e se ne vedono in poche occasioni.