Decreto Bollette, Bergesio (Lega): "Salvi i prezzi minimi per biogas e biomasse, risorse garantite fino al 2030"

“L’approvazione dell’emendamento a firma Lega in Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati segna un punto di svolta fondamentale per la sovranità energetica del comparto agricolo italiano. Abbiamo ottenuto un risultato straordinario che garantisce stabilità a migliaia di imprese”.

Lo dichiara il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente Commissione attività produttive di Palazzo Madama.



“Siamo riusciti a definire un quadro di certezze per i prezzi minimi garantiti degli impianti a biogas e biomassa. Non solo abbiamo ottenuto una proroga dei termini al 31 dicembre 2029, ma abbiamo messo in sicurezza i fondi necessari: parliamo di un impegno finanziario che supera i 400 milioni di euro annui nel picco del 2028 per il biogas e oltre 580 milioni per le biomasse”, spiega Bergesio, responsabile Dipartimento Agricoltura della Lega.



Il senatore Bergesio evidenzia l'importanza tecnica del provvedimento: “L'emendamento riconosce finalmente la specificità degli impianti asserviti ai processi produttivi agricoli, proteggendoli da tagli indiscriminati delle ore di produzione. È una vittoria del buonsenso che tutela chi produce energia dalla terra, favorendo al contempo la transizione verso il biometano”.



“Per ottenere questo risultato di portata generale – continua Bergesio – la Lega ha dovuto accettare l'invito al ritiro degli emendamenti sui piccoli impianti sotto il MW. È stata una scelta di responsabilità, necessaria per non bloccare l’intero pacchetto di aiuti e consentire il via libera ad una riforma che salva l'intero settore. Tuttavia, il nostro impegno per le oltre 2.000 realtà produttive più piccole non finisce qui”.



“Il mondo agricolo non può essere lasciato indietro. Se da un lato festeggiamo un traguardo che dà ossigeno a tutto il comparto delle bioenergie, dall'altro vigileremo affinché il Governo fornisca risposte rapide anche per i piccoli impianti. La Lega continua ad essere portavoce delle istanze del territorio: non permetteremo che la burocrazia o i vincoli di spesa penalizzino le nostre eccellenze locali”, conclude il senatore Bergesio.