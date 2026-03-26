VERNANTIN, la tradizione di un coltello

Il Comune di Vernante, su impulso del Sindaco Gian Piero Dalmasso, lancia un progetto ambizioso per far rivivere il leggendario Vernantin, il coltello simbolo della Valle Vermenagna. Grazie al sostegno della Fondazione CRC e alla collaborazione con l'Ente Aree Protette Alpi Marittime, la Proloco locale e l'AFP di Dronero, nasce un percorso esperienziale di 30 ore dedicato alla riscoperta di questa eccellenza artigiana.

Non si tratta solo di formazione, ma di un’operazione culturale a 360° che punta a:

recuperare la memoria , attraverso la raccolta di testimonianze e materiali storici servendosi del metodo delle Citizen Humanities ;

, attraverso la raccolta di testimonianze e materiali storici servendosi del metodo delle ; ricerca e studio , grazie all’analisi scientifica del valore storico-economico del coltello e allo studio documentale;

, grazie all’analisi scientifica del valore storico-economico del coltello e allo studio documentale; valorizzazione turistica , con l’allestimento di uno spazio espositivo dedicato (Mu.Ve) per tutelare il patrimonio locale;

, con l’allestimento di uno spazio espositivo dedicato (Mu.Ve) per tutelare il patrimonio locale; futuro professionale, creando nuove opportunità lavorative nelle aree montane attraverso il passaggio generazionale delle competenze.

I partecipanti avranno l'opportunità unica di confrontarsi con maestri artigiani, imparando a lavorare l'acciaio, il legno e l'osso. Il laboratorio permetterà di padroneggiare le tecniche tradizionali di forgiatura della lama e sagomatura del manico.

Destinatari: giovani appassionati di tradizioni locali, storia e coltelleria

Sede: locali ex bocciodromo (Strada Statale 20, Vernante)

Posti disponibili: massimo 10 partecipanti

Certificazione: rilascio di attestato di frequenza finale

Calendario del corso: martedì 05, 12, 19, 26 maggio e 09 giugno (20:30 – 23:30) - sabato 08, 16, 30 maggio (08:00 – 13:00).

Iscrizioni

Segreteria AFP Dronero

E-mail: segreteria.servizi@afpdronero.it

Telefono: 0171 912052

WhatsApp: 388 3704 339