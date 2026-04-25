Successo di pubblico per “Ramelli e Pedenovi”

Grande partecipazione di pubblico per il primo appuntamento di Salotti Fuori – festival culturale, che ha esordito ad Alba con l’incontro “Ramelli e Pedenovi, storie di coraggio e libertà”, dedicato alla presentazione dei libri su Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi.

La serata, ospitata nella Sala V. Riolfo, ha visto la presenza del Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito, on. Paola Frassinetti, insieme agli autori Andrea Arbizzoni e Guido Giraudo. L’incontro è stato promosso dal consigliere comunale Emanuele Bolla, insieme con il collega Riccardo Spolaore, nell’ambito del nuovo percorso culturale di Salotti Fuori.

Una sala partecipata e attenta ha accompagnato un confronto intenso, dedicato a due vicende profondamente segnate dalla violenza politica degli anni Settanta, ma raccontate con uno sguardo rivolto alla memoria, alla libertà e alla responsabilità civile.

«L’esordio di Salotti Fuori è stato un successo importante, non solo per la partecipazione del pubblico, ma per la qualità dell’ascolto e del dialogo che si è creato», dichiara Emanuele Bolla, consigliere comunale. «Abbiamo voluto partire da due storie difficili, quelle di Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi, perché crediamo che la cultura serva anche a guardare in faccia le ferite della storia, senza paura e senza semplificazioni. Questa serata è un primo tassello di un percorso caratterizzato da una proposta culturale libera, seria e plurale».

A sottolineare il valore del debutto è anche Beatrice Sala, coordinatrice dell’evento: «Questo primo appuntamento ci incoraggia a proseguire. Salotti Fuori nasce con l’idea di creare occasioni di incontro accessibili, curate e vive. Ringraziamo il pubblico, i relatori e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata».

Con questo primo incontro, Salotti Fuori inaugura un percorso culturale che intende proporre ad Alba momenti di approfondimento, dialogo e confronto pubblico.