Diocesi Cuneo-Fossano: ecco cosa cambia dal primo ottobre tra nuovi parroci e Unità pastorali

Aria di cambiamenti nelle parrocchie della Diocesi Cuneo-Fossano, a partire dal prossimo autunno con l'avvio del nuovo anno pastorale. Sono gli effetti della riforma in corso con il progetto pastorale “Una Chiesa locale rete di comunità”, avviato nel 2013 e rilanciato dal Sinodo diocesano 2021-2022, che ha l'obiettivo di formare nuove parrocchie organizzate come rete di comunità, partendo dalle Unità pastorali costituite negli ultimi vent’anni, aggregando in Unità pastorale le parrocchie oggi ancora autonome, iniziando per alcune di loro con la forma della Collaborazione pastorale, e arrivando alla loro piena unione, pure giuridica.

Allo stesso tempo è una riorganizzazione dovuta sulla base sempre più ridotta dei parroci disponibili.

Otto nuove Unità pastorali

Alcune Parrocchie oggi ancora autonome o Unità pastorali già costituite vengono aggregate in Unità pastorale, sotto la guida del medesimo parroco, dal 1 ottobre 2024.

Nascono così 8 nuove Unità pastorali. Nella Zona Cuneo Città: Cuneo San Paolo con San Rocco Castagnaretta. Nella Zona Cuneo Oltregesso: Madonna delle Grazie-Bombonina-Tetti Pesio con Castelletto Stura-Riforano-Montanera. Nella Zona Valli Gesso e Vermenagna: Vernante con le 2 parrocchie di Limone; Roccavione con Robilante. Nella Zona Valle Grana: Bernezzo-Sant’Anna di Bernezzo con San Rocco di Bernezzo. Nella Zona Pastorale Valle Stura: Demonte-Trinità di Demonte con Festiona-Perdioni; Roccasparvera-Gaiola con Moiola-Rittana-Valloriate. Nella Zona Fossano Sud-Ovest: Centallo-Mellea con Roata Chiusani-San Biagio.

Cinque nuove Collaborazioni pastorali

Mantenendo ciascuna il proprio parroco, condividendo, in qualche caso, i medesimi sacerdoti che aiutano i parroci, in vista di un’eventuale prossima costituzione in Unità pastorale, dal 1 ottobre nascono così 5 nuove Collaborazioni pastorali. Nella Zona Cuneo Città: Cuneo Cattedrale-Santa Maria-Sant’Ambrogio con Cuneo Sacro Cuore. Nella Zona Cuneo Oltrestura: Ronchi-San Benigno-Roata Rossi con San Pietro del Gallo-Passatore; Madonna dell’Olmo-San Pio X con Confreria. Nella Zona Fossano Città:Fossano Concattedrale-San Filippo con Fossano Sant’Antonio-San Bernardo-San Martino e con San Sebastiano; Fossano Santa Maria del Salice-San Lorenzo con Fossano Spirito Santo-Boschetti-Tagliata.



Sulla scorta quindi di questa riforma, il vescovo mons. Piero Delbosco, tenendo quindi conto della costituzione di nuove Unità pastorali o Collaborazioni pastorali e dei parroci che terminano il loro servizio, ha assegnato nuovi incarichi dei sacerdoti nelle parrocchie a partire dall'inizio dell’anno pastorale 2024-2025.



“Si è pensato a questo cambiamento – spiega monsignor Delbosco - come applicazione del Sinodo interdiocesano, dove si diceva di rivedere la composizione delle parrocchie, perchè alcune piccole, di cui una inesistente, ma soprattutto sottolineando l'importanza delle comunità. Da un concetto di parrocchia puramente territoriale vogliamo passare a delle parrocchie che siano comunità di comunità. E' un processo lungo che si cercherà di portarlo a termine entro 4 anni. Le parrocchie da 115 saranno ridotte a 30 o 35. In questo contesto – conclude - occorre tenere presente la tipologia territoriale delle parrocchie, diverse sono quelle di città da quelle di campagna a quelle di montagna e occorre quindi avere attenzioni diverse”.

Saranno 15 i parroci che il 30 settembre cesseranno il servizio, lasciando spazio dal primo ottobre a 13 nuovi sacerdoti, un amministratore parrocchiale, 3 nuovi Vicari parrocchiali e 4 nuovi Collaboratori pastorali sacerdoti:



Parroci che terminano il servizio

Per scadenza dell’incarico, trascorsi i nove anni previsti: don Lorenzo Bernardi, parroco di Demonte-Trinità di Demonte; don Silvio Bernardi, parroco di Roccasparvera-Gaiola; don Elio Dotto, parroco delle 2 parrocchie di Limone; don Desiderio Gallo, parroco di Robilante; don Pietro Giobergia, parroco di Roata Chiusani-San Biagio. Per rinuncia accettata: don Carlo Berrone e don Pietro Giraudo, parroci in solidum di Ronchi-San Benigno-Roata Rossi; don Ezio Bodino, parroco di Fossano Concattedrale-San Filippo; don Giuseppe Costamagna, parroco delle 9 parrocchie di Valgrana-Montemale-Monterosso Grana-Pradleves-Castelmagno; don Giorgio Maccario, parroco di Castelletto Stura-Riforano-Montanera. Per trasferimento: don Dario Bottero, parroco di Cuneo San Paolo; don Fabrizio Della Bella, parroco di Moiola-Rittana-Valloriate; don Bruno Mondino, parroco di Boves-Castellar; don Roberto Mondino, parroco di Bernezzo-Sant’Anna di Bernezzo; don Davide Pastore, parroco delle 2 parrocchie di Cervere.

Nuovi parroci

Con decorrenza 1 ottobre 2024 sono nominati 13 nuovi parroci e un amministratore parrocchiale. Nella Zona Cuneo Città: don Carlo Pellegrino, ora parroco di San Rocco Castagnaretta, assume la guida anche di Cuneo San Paolo. Nella Zona Cuneo Oltregesso: don Paolo Revello, ora parroco di Madonna delle Grazie-Bombonina-Tetti Pesio, assume la guida anche di Castelletto Stura-Riforano-Montanera. Nella Zona Cuneo Oltrestura: don Bruno Mondino, parroco di Ronchi-San Benigno-Roata Rossi; don Dino Costanzo, parroco di Madonna dell’Olmo-San Pio X. Nella Zona Valle Colla: don Dario Bottero, parroco di Boves-Castellar. Nella Zona Valli Gesso e Vermenagna: don Luca Lanave, ora parroco di Vernante, assume la guida anche delle 2 parrocchie di Limone; don Erik Turco, ora parroco di Roccavione, assume la guida anche di Robilante. Nella Zona Valle Stura: don Fabrizio Della Bella, ora parroco di Festiona-Perdioni, assume la guida anche di Demonte-Trinità di Demonte; don Gilberto Sarzotti, parroco di Roccasparvera-Gaiola-Moiola-Rittana-Valloriate. Nella Zona Valle Grana: don Roberto Mondino, parroco delle 9 parrocchie di Valgrana-Montemale-Monterosso Grana-Pradleves-Castelmagno; don Gabriele Mecca, ora parroco di San Rocco di Bernezzo, assume la guida anche di Bernezzo-Sant’Anna di Bernezzo. Nella Zona Fossano Città: don Davide Pastore, parroco di Fossano Concattedrale-San Filippo. Nella Zona Fossano Sud-Ovest: don Andrea Ciartano, ora parroco di Centallo-Mellea, assume la guida anche di Roata Chiusani-San Biagio. Nella Zona Fossano Nord-Est: le 2 parrocchie di Cervere, vacanti, vengono affidate a don Ezio Bodino, amministratore parrocchiale.

I nuovi parroci, che ricevono l’incarico per il tempo determinato di nove anni, faranno la professione di fede davanti al Vescovo tutti insieme martedì 24 settembre alle ore 8.45 nel Vescovado nuovo di Cuneo e inizieranno con un rito liturgico il loro ministero tra fine settembre e ottobre.

Nuovi Vicari pastorali

Con decorrenza 1 ottobre 2024 sono nominati 3 nuovi Vicari parrocchiali che aiutano i parroci in modo organico, anche supplendoli. Nella Zona Cuneo Oltrestura: don Alessio Donna, per le parrocchie di Ronchi-San Benigno-Roata Rossi e di San Pietro del Gallo-Passatore. Nella Zona Valle Stura: don Franco Biamonte, per le 8 parrocchie di Vinadio-Aisone-Sambuco-Pietraporzio-Argentera. Nella Zona Valle Grana: don Roberto Gallo, per le 3 parrocchie di Bernezzo.

Nuovi collaboratori pastorali sacerdoti

Con decorrenza 1 ottobre 2024 sono nominati 4 nuovi Collaboratori pastorali sacerdoti che aiutano i parroci in modo più settoriale e puntuale. Nella Zona Cuneo Città: don Andrea Adamo, per la parrocchia di Cuneo Sacro Cuore; don Elio Dotto, per le parrocchie di Cuneo San Paolo-San Rocco Castagnaretta. Nella Zona Cuneo Oltregesso: don Giorgio Maccario, per le parrocchie di Madonna delle Grazie-Bombonina-Tetti Pesio-Castelletto Stura-Riforano-Montanera. Nella Zona Valle Grana: don Marco Riba, per le 9 parrocchie di Valgrana-Montemale-Monterosso Grana-Pradleves-Castelmagno.

Sacerdoti emeriti con incarichi pastorali

Con il 1 ottobre 2024 10 sacerdoti emeriti che hanno lasciato i loro uffici, raggiunti i limiti di età, assumono nuovi incarichi nelle Zone pastorali, in aiuto ai parroci, senza impegni a tempo pieno. Nella Zona Cuneo Città: don Eraldo Serra, in particolare per la parrocchia di Cuneo Cuore Immacolato. Nella Zona Cuneo Oltregesso: don Giovan Michele Gazzola, in particolare per le parrocchie di Borgo San Giuseppe-Roata Canale-Spinetta; don Pietro Giraudo, in particolare per le parrocchie di Madonna delle Grazie-Bombonina-Tetti Pesio-Castelletto Stura-Riforano-Montanera. Nella Zona Cuneo Oltrestura: don Giuseppe Costamagna, in particolare per le parrocchie di Madonna dell’Olmo-San Pio X e di Confreria; don Lorenzo Bernardi, in particolare per le 6 parrocchie di Cervasca-Vignolo. Nella Zona Valle Colla: don Giovanni Rivoira, in particolare per le parrocchie di Boves-Castellar. Nella Zona Valli Gesso e Vermenagna: don Carlo Berrone, in particolare per le 3 parrocchie di Vernante-Limone; don Desiderio Gallo, in particolare per le parrocchie di Roccavione-Robilante. Nella Zona Valle Stura: don Silvio Bernardi, in particolare per le 4 parrocchie di Demonte e per le parrocchie di Roccasparvera-Gaiola-Moiola-Rittana-Valloriate. Nella Zona Fossano Sud-Ovest: don Pietro Giobergia, in particolare per le 4 parrocchie di Centallo.