Importante intervento di pulizia lo scorso sabato 17 maggio a Garessio sul sentiero Spinarda-Colle del Quazzo.

Le operazioni sono state effettuate dai volontar i Anti Incendi Boschivi (AIB) con il sostegno del Comune.

"Il sentiero, molto frequentato, versava in pessime condizioni da un paio di anni per via di piante ad alto fusto che occupavano il tracciato - spiegano dall'amministrazione -.

Grazie alla squadra Aib per il lavoro svolto. Proseguiamo con gli interventi sul territorio".