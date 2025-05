Grinzane Cavour, una gita al Museo del Cioccolato conclude il ciclo degli incontri per la cittadinanza

Si è concluso con una gita a Torino il ciclo “Incontri per la cittadinanza”, il programma di arricchimento culturale promosso dal Comune di Grinzane Cavour da gennaio a maggio. Un calendario pensato per coinvolgere persone di tutte le età, con cadenza quindicinale, su temi che spaziano dalla salute alla storia, dalla legalità alla cucina, dalla botanica alla felicità.

L’ultimo appuntamento ha portato i partecipanti nel cuore del capoluogo piemontese, con la visita al Museo del Cioccolato seguita da una degustazione guidata, momento apprezzato e partecipato. Per concludere la giornata in bellezza, non poteva mancare un aperitivo alla storica pasticceria Pfatisch, riconosciuta dal Gambero Rosso come miglior pasticceria salata d’Italia.

“Ringraziamo di cuore gli autisti Piergiorgio Parusso e Gilberto Sappa, e tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita dell’iniziativa”, è il messaggio dell’Amministrazione comunale di Grinzane Cavour, che già guarda con entusiasmo a future edizioni del progetto. Un’esperienza che ha saputo unire conoscenza, comunità e territorio.

L’iniziativa ha raccolto grande consenso durante tutti gli incontri, svoltisi presso la sala consiliare nei locali della palestra comunale. Le tematiche affrontate sono andate dalla biografia di Adele Alfieri di Sostegno alla tutela delle fasce deboli, passando per la pizza, la fitoterapia e la gestione delle emozioni.