Ogni composizione floreale diventa un simbolo di generosità espressiva e ogni epoca o cultura ha i suoi stili di composizione visiva per comunicare i propri sentimenti, anche se questa rappresentazione floreale marcisce inesorabilmente.

Tuttavia, la creatività umana non ha limiti e ha saputo trasfigurare la delicatezza della natura in fiori che durano nel tempo oltre i loro limiti naturali. Da qui nasce la tecnica applicata nelle sculture floreali di lusso , con lo stesso linguaggio rappresentativo, ma in fiori naturali conservati oltre i propri limiti temporali. Come risultato di questa tecnica, ogni scultura non è solo una bella composizione floreale, ma diventa una mappa di emozioni, un vero e proprio dialogo tra l'effimero e la possibile perpetuità.

In questo senso, alcune aziende del settore, come Imaginary Worlds , intrecciano con i fiori narrazioni che sfidano il passare del tempo. Per loro le opere non rappresentano solo una tecnica, ma un'intera filosofia floreale globale. Le loro creazioni hanno il peso emotivo della memoria, dell'arte e della permanenza, dove ogni creazione è concepita per conservare ogni emozione nella sua forma più bella. Qui l'arte floreale non decora gli spazi, ma li abita e li trasforma.Nel caso delle rose, simbolo ancestrale dell'amore e della fragilità, esse vengono scelte non per la loro bellezza effimera, ma per la loro capacità di rinascere in nuove forme. Conservato con tecniche che combinano scienza e una certa alchimia moderna, ogni fiore mantiene la sua consistenza vellutata e la sua tonalità vibrante, ma acquisisce una nuova identità: quella di un testimone silenzioso di storie che trascendono le generazioni. Nei laboratori di Imaginary Worlds, gli artigiani - più simili a poeti che a creatori - selezionano ogni rosa non per la sua perfezione, ma per il suo carattere: una curva nello stelo, una leggera asimmetria nei petali, una sfumatura di colore inaspettata. Sono queste “imperfezioni”, insomma, quelle che conferiscono a ogni scultura un'anima unica.A Leicerter Square, infatti, cuore culturale di Londra, di recente, le sculture floreali di Imaginary Worlds sono state proiettate negli spazi pubblici, trasformando il luogo in un vibrante giardino di luci e ombre, dove una scultura vestita di rose illuminava l'ambiente, come in un sogno, per lo stupore e la gioia di visitatori e passanti. È stato un atto intimo su scala monumentale: un invito a contemplare come l'arte possa abitare sia la quiete di un salotto sia il trambusto di una piazza.Ma non è la prima volta che l'universo di Imaginary Worlds si espande nella collettività. Ha già conquistato i famosi schermi titanici di Times Square, a New York, dove le sue rose giganti ed eteree si sono imposte alla vertigine della metropoli. Tra le pubblicità e le luci al neon del cosiddetto “crocevia del mondo”, i fiori si sono aperti per ricordare che anche nella giungla di cemento la bellezza naturale rivendica il suo territorio. Infatti, con lo slogan Forever Roses in London , Imaginary Worlds ha virtualmente presentato le sue rose in ingegnose scatole, dando un simbolo di permanenza nel tempo. In questo modo, l'azienda è entrata ufficialmente nel mercato nordamericano.Dopo questo ingresso trionfale sugli schermi più visti del mondo commerciale, Imaginary Worlds sta organizzando un'acquisizione degli schermi del non meno famoso Nasdaq, nella stessa Times Square. Sarà un evento accuratamente coreografato e cercherà di trascendere l'aspetto artistico per abbracciare il simbolismo puro. Le collezioni scelte per questo evento comprendono scatole di rose personalizzate, originali orsetti di rose e persino lampade di rose. Il loro obiettivo principale è trasformare l'effimero di un momento in un ricordo prezioso che possa durare tutta la vita.Con la proiezione della scultura floreale di lusso sugli schermi del Nasdaq, Imaginary Worlds ribadisce che l'arte non è un lusso superfluo, ma anche un bene culturale. Accanto alla volatilità delle valute e delle criptovalute, le rose conservate offrono una bellezza impossibile da prezzare in mercati instabili, ma fattibile da custodire in collezioni private, musei o semplici souvenir.Nel suo contesto, l'arte floreale rompe il paradigma del modo in cui viene percepita. Non si tratta più di semplici regali che appassiscono, ma di pezzi durevoli che possono essere collezionati. Si può dire, insieme ai critici dell'arte floreale, che dietro ogni scultura di Imaginary Worlds c'è un linguaggio codificato. I colori non sono casuali: il rosso non simboleggia sempre la passione, ma talvolta la resistenza; il bianco non è la purezza, ma un vuoto da riempire. Inoltre, le forme, ispirate ai movimenti artistici classici, giocano con le dualità: caos e ordine, fragilità e resilienza, tradizione e rottura.

Tuttavia, l'azienda non si accontenta di esistere nelle gallerie o sugli schermi. La loro ambizione è quella di infiltrarsi nella vita quotidiana, reinventando spazi in cui l'arte è spesso assente. Presto collaborerà con architetti per integrare sculture floreali in grattacieli di vetro e con stilisti per creare capi d'abbigliamento che incorporino petali conservati.

















