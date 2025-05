Limone Piemonte ospita il raduno di veicoli militari d'epoca: tre giorni di storia, passione e motori

Limone Piemonte dal 23 al 25 maggio sarà teatro di un suggestivo Raduno di Veicoli militari d’epoca, evento che porterà nel cuore del paese appassionati da tutta Italia, veicoli storici perfettamente restaurati e un ricco programma che unisce passione meccanica e memoria storica.

L’iniziativa, organizzata dall’IMVCC (International Military Vehicle Collectors Club) e dall’ASI (Automotoclub Storico Italiano) in collaborazione con il Comune di Limone Piemonte, prenderà il via venerdì 23 maggio alle 15 con l’arrivo degli oltre 50 equipaggi attesi in Piazza San Sebastiano, la sistemazione del campo e il posizionamento dei veicoli lungo Via Roma, dove rimarranno in esposizione. La giornata si concluderà con una cena di gruppo.

Sabato 24 maggio ci sarà la prima prova di guida: i mezzi partiranno alle 9 da via Roma per raggiungere il Forte Centrale, attraverso un percorso misto su asfalto e sterrato fino al confine di Stato. Il rientro in paese è previsto intorno alle 11.30, con sistemazione dei veicoli nel centro di Limone e pranzo libero nei ristoranti convenzionati.

Domenica 25 maggio ci sarà il momento clou del raduno: alle 10 avrà luogo la sfilata dei veicoli per le vie del paese, con partenza da via Roma, e la seconda prova di guida lungo l’anello del Maneggio e nel Vallone di San Giovanni. Il corteo si concluderà alle 12 con il ritorno nel centro storico e il pranzo. La manifestazione si chiuderà alle 15 in Piazza del Municipio con il saluto ufficiale agli equipaggi.

Un’occasione unica per ammirare autentici veicoli storici in movimento, rivivere pagine di storia e scoprire Limone Piemonte da un punto di vista originale, tra motori, montagne e memoria.

Per informazioni contattare Scarlatta Lorenzo (IMVCC): telefono: 339 7151185 / 391 3952676 – email: lori@3nt.net