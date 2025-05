Anche Confartigianato Imprese Cuneo a “Costruire Futuro” il 23 e 24 maggio a Saluzzo

“Costruire Futuro”, i prossimi 23 e 24 maggio offre l'occasione di conoscere le ultime novità in termini di materiali, tecnologie e tecniche di costruzione, oltre che essere un'ottima opportunità per entrare in contatto con professionisti del settore, aziende ed istituzioni – per questo Confartigianato Imprese Cuneo conferma con slancio la sua partecipazione all’evento quale importante opportunità per guardare futuro dell’edilizia, con un focus particolare alla sostenibilità, al digitale ed all’efficienza energetica.

Confartigianato Cuneo, l’organizzazione più rappresentativa dell’artigianato e della PMI in provincia, seconda in Italia per numero di Associati con oltre 9.800 aderenti di cui circa 2.000 imprese del comparto edilizia, cui si aggiungono 1.400 dell’impiantista elettrica e termoidraulica e 500 del settore legno, sarà presente all’evento con uno stand dedicato.

“Consideriamo – commentano Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Cuneo nonché presidente della Camera di Commercio, e Joseph Meineri, direttore di Confartigianato Cuneo – l’evento molto importante per la provincia di Cuneo e per il settore, motivo per il quale ci siamo impegnati nel realizzare uno stand interattivo, anche in ottica culturale e formativa, specie verso le giovani generazioni”.

Nell’area sarà possibile “immergersi” nel mondo del lavoro artigiano grazie a visori a 360° che permetteranno di entrare dentro alle imprese per apprezzarne le fasi e processi di lavorazione e produzione.

Durante la rassegna saranno presenti i Presidenti di Area e di Categoria Edilizia di Confartigianato Imprese Cuneo, Giuseppe Trossarello e Pietro Marco Bertolotti, i quali tratteranno di temi interessanti quali il prossimo rinnovo del CCNL Edile Artigiano ed il mastro formatore artigiano, figura introdotta con il rinnovo contrattuale del 2022 che riconosce il giusto ruolo all’imprenditore artigiano edile che nella sua azienda privilegia la sicurezza e la formazione dei lavoratori, è attento all’innovazione tecnologica e dei materiali, punta a dare qualità, valore e competenze ai propri collaboratori con l’obiettivo di aumentarne la professionalità, consapevole della necessità di dare una visione nuova al settore, così importante e strategico per tutta l’economia.

“Lo stand – proseguono da Confartigianato - punta al giusto connubio tra futuro e tradizione mettendo a disposizione dei visori che illustreranno alcune specifiche del settore delle costruzioni con un focus su cava e pietra”.

Inoltre, sarà previsto un approfondimento sulla “Silice libera cristallina nella lavorazione della pietra ed eventuali rischi per la persona” nonché sul tema della “Patente a crediti”, tenuto da ingegneri e professionisti del settore, tra cui i referenti dell’Area Sindacale e Lavoro, Ambiente e Sicurezza sul Lavoro di Confartigianato Cuneo.

“Puntiamo molto – concludono dall’Associazione di categoria – su questo evento come momento di incontro e scambio di informazioni utili al comparto e per mettere in risalto un tema sempre sentito e quanto mai attuale: la sicurezza prima di tutto”.