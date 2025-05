Kodokan Cuneo: un sabato di grande sport per il passaggio di cintura

Sabato 17 maggio è stata una giornata ricca di emozioni per i giovani atleti del Kodokan Cuneo, che si sono ritrovati in palestra per uno dei momenti più significativi dell’anno sportivo: il passaggio di cintura. Un appuntamento importante, non solo per l’aspetto tecnico, ma soprattutto per il valore simbolico che rappresenta: riconoscere il percorso fatto, i progressi raggiunti e la costanza dimostrata da settembre ad oggi.

Il pomeriggio è iniziato con un bel riscaldamento collettivo, guidato dagli insegnanti del Kodokan, che hanno voluto creare subito il giusto clima: attenzione, concentrazione ma anche entusiasmo. Dopo il riscaldamento, spazio a un ripasso delle tecniche fondamentali, un’occasione per rivedere insieme il lavoro svolto durante l’intero anno, e poi via con le valutazioni individuali, momento atteso con un misto di emozione e voglia di fare bene.

Tutti i ragazzi hanno dato il massimo, dimostrando impegno, crescita e grande spirito di gruppo.

Nessuno è stato lasciato indietro, ognuno ha avuto il suo spazio per mostrare quanto ha appreso e migliorato in questi mesi.

“Sono stati tutti bravissimi,” hanno sottolineato gli insegnanti, “si sono divertiti e soprattutto si sono migliorati. È questo il nostro vero obiettivo: farli crescere non solo come atleti, ma anche come persone”.

Nel judo la cintura non è solo un riconoscimento tecnico, ma rappresenta un percorso personale fatto di disciplina, rispetto, costanza e capacità di mettersi in gioco. Lo spirito del judo si basa proprio su questi valori, che vengono insegnati sul tatami ma che si portano anche fuori dalla palestra, nella scuola, nelle relazioni e nella vita di tutti i giorni.

Il 2024/2025 è stato un anno ricco di attività, tornei, giornate di allenamento speciale e momenti condivisi, tutti portati avanti con grande partecipazione e spirito positivo. Il Kodokan Cuneo ha saputo ancora una volta creare un ambiente sano, accogliente e formativo, dove ogni ragazzo si è sentito parte di un gruppo unito, seguito da istruttori attenti e appassionati.

Adesso manca poco alla fine della stagione: ancora due settimane di allenamenti, poi sarà tempo di una meritata pausa. Per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di partecipare alla sessione estiva di judo, pensata per continuare a divertirsi e mantenere attiva la passione anche durante l’estate. Per tutti gli altri, l’appuntamento sarà a settembre, con un nuovo anno sportivo pronto a cominciare, nuove sfide da affrontare e tanti altri sorrisi da condividere.

Nel frattempo, complimenti a tutti gli atleti per il traguardo raggiunto: ogni cintura è un passo avanti, ma anche il segno di un cammino che continua. Al Kodokan Cuneo, si cresce insieme, una tecnica alla volta, un abbraccio alla volta, un sorriso alla volta.

Cintura bianca-gialla:

- Bernardi Beatrice

- Bernardi Tommaso

- Bessone Matteo

- Burriez Tommaso

- Dutto Lorenzo

- Gomman Gabriel

- Gomman Martin

- Mento Alessandro

- Mento Samuele

- Pellegrino Edoardo

- Ravotto Jordi

- Summa Rebecca

Cintura gialla:

- Baralis Tallone Jason

- Bernardi Sebastiano

- Carlevaris Amelie

- Di Nicuolo Giacomo

- Gondolo Lucia

- Somma Matteo

- Bernelli Marilù

- Dutto Valentino

Cintura giallo-arancio:

- Borello Lucca

- Curetti Gabriele

- Soncin Pietro

- Cisse Kindana Sandra

- Dutto Emanuele

Cintura arancio:

- Curetti Enrico

- Elkassas Mia

- Crucianu Filip

- Demaria Lorenzo

- Dosso Awa

- Minnicino Savio

Cintura arancio-verde:

- Insolia Niccolò

- Mandrile Matteo

Cintura verde:

- Battaglia Francesco

- Dell'Aquila Aurora

- Travaglio Gioele

Galleria fotografica