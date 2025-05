A Monforte la giornata degli Alpini tra fiaccole, condivisione e memoria. Domenica la grande sfilata

A Monforte d’Alba è entrato nel vivo il 15° Raduno degli Alpini in Langa, promosso dal Comune. La giornata di sabato 24 maggio ha visto un’ampia partecipazione e si è aperta ad Alba, con la partenza della fiaccola commemorativa dal monumento agli Alpini nei giardinetti del piazzale della ferrovia. Dopo le tappe a Gallo d’Alba e Barolo, la fiaccola è arrivata a Monforte per la cerimonia ufficiale con l’alzabandiera e la deposizione della corona, alla presenza delle autorità. Presente alla cerimonia anche il sindaco di Monforte Livio Genesio, che ha portato il saluto ufficiale dell’amministrazione comunale.

Nel pomeriggio si è svolta l’inaugurazione della zona dei gazebo territoriali in piazzetta della Chiesa, animata dalla presenza di Sabrina Salvestrin. In serata ci sarà la distribuzione gratuita di ravioli burro e salvia, seguita dalla proiezione del film “Onde di Terra”, candidato ai David di Donatello 2025, con la partecipazione in sala del regista e del cast.

Il programma di domenica 25 maggio prevede l’ammassamento alle ore 7.30 in piazza della Chiesa, con colazione gratuita e iscrizione dei gagliardetti. Alle 9.00 partirà la sfilata per le vie del paese, con la partecipazione delle bande musicali di Diano d’Alba e Dogliani, gagliardetti, crocerossine, auto d’epoca, salmerie e associazioni.

Alle 10.15 sono previsti i discorsi ufficiali nella piazzetta al termine della sfilata. Seguirà, alle 11.15, la Santa Messa nella Chiesa parrocchiale, celebrata da don Massimo Ferrio e dal cappellano militare Mauro Capello.

L’ammainabandiera concluderà la parte ufficiale. Alle 12.30, nella tensostruttura, si svolgerà il pranzo alpino (quota di partecipazione: 30 euro). Il pomeriggio si chiuderà alle 15.30 con la sfilata e lo spettacolo dei Musici e Sbandieratori del Borgo Patin e Tesòr di Alba, tra piazza del Municipio e piazza Umberto I.