Brusco calo delle temperature: nella notte minime sotto zero, attivate candele e impianti antigelo [VIDEO]

Candele antigelo nei frutteti e attivazione di impianti anti brina sono stati attivati, nella notte appena trascorsa, per cercare di contenere i danni alle colture.

Questa notta la minima a Tarantasca ha toccato i -3°, temperature che mettono a rischio le colture e i frutteti della piana Saluzzese e Saviglianese.

Come anticipato ieri da Datameteo, in questo fine settimana avremo: "un netto calo delle temperature. La presenza del vento mitigherà inizialmente il calo sulle pianure (anche se l'effetto windchill ci farà sentire freddo lo stesso), per cui le massime saranno comunque al di sopra dei 10 °C (fino 14/15 °C sabato), mentre le minime sulle pianure scenderanno anche sotto lo 0 a partire da venerdì mattina nelle aree dove il vento si placherà prima. Quindi rischio di forti gelate saranno possibili tra venerdì mattina e sabato mattina.

Venti forti o molto forti di Foehn per tutta la giornata di giovedì, in attenuazione soltanto a partire da venerdì.

Tendenza fine settimana. L'alta pressione atlantica tenterà di avvicinarsi per riportare condizioni climatiche più primaverili".

[L'accensione delle candele antigelo in alcuni frutteti a Tarantasca]

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Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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