Il regista Alessio Pizzech ha incontrato i giovani talenti del Norma Fantini Opera Contest: conclusa la prima masterclass teatrale

Dal 19 al 23 maggio si è svolta la prima masterclass diretta dal regista Alessio Pizzech, nell’ambito del percorso formativo del Norma Fantini Opera Contest.

I partecipanti, giovani cantanti lirici selezionati dopo il concorso svoltosi a marzo, sono stati coinvolti in un’intensa settimana di lavoro scenico e drammaturgico dedicata alla preparazione della produzione de "La Bohème", che debutterà il 19 luglio a Fossano presso la Fondazione Fossano Musica, che sta ospitando i ragazzi in questo percorso.

Dopo aver già iniziato lo studio musicale e interpretativo con il soprano Norma Fantini, i ragazzi hanno ora iniziato il percorso registico con Alessio Pizzech, che curerà la messa in scena dell’opera e accompagnerà i cantanti fino al debutto.

Durante la masterclass, il regista ha posto particolare attenzione al linguaggio del corpo, al gesto, al movimento, elementi fondamentali per trasformare la performance in un’esperienza teatrale autentica e coinvolgente. Il lavoro si è concentrato sulla consapevolezza scenica, la relazione tra i personaggi e la verità espressiva di ogni interprete.

“Sto cercando di far lavorare i ragazzi sulla forza dell’azione scenica, sull’importanza della relazione fra i personaggi e l’importanza della presenza del corpo. Siamo ancora in una prima fase di esplorazione, giornate in cui cerco di capire un po’ quali sono i talenti, le intelligenze e le sensibilità di questi ragazzi, quindi giornate per me di ascolto, soprattutto di ascolto della materia umana sulla quale devo lavorare e con la quale lavorare e confrontarmi”, ha dichiarato Alessio Pizzech al termine della settimana di lavoro.

Accanto all’aspetto scenico, i cantanti hanno continuato a perfezionare la parte vocale grazie alla guida del soprano Norma Fantini, che li ha seguiti in un approfondimento tecnico e musicale. Il binomio tra canto e azione scenica è uno dei pilastri di questo progetto, pensato per formare artisti completi, capaci di unire tecnica, espressività e consapevolezza teatrale.

Un sentito grazie a Paneco Ambiente, che con il suo supporto ha reso possibile questo progetto, contribuendo attivamente alla promozione della cultura e alla crescita dei giovani talenti.