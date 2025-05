Nuovo appalto rifiuti a Ceva: la parola alla cittadinanza

Un nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti, un nuovo approccio da parte dell'Amministrazione pubblica, con nuovi canali di ascolto nei confronti della cittadinanza.

In sintesi è quanto si realizzerà a Ceva nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, attorno all'indizione della gara d'appalto da parte dell'azienda consortile ACEM che porterà all'individuazione del responsabile del servizio di raccolta su tutto il territorio comunale, ma prima che si concretizzi questa partita il Comune di Ceva promuove una consistente campagna informativa e di coinvolgimento attivo della cittadinanza, attraverso strumenti innovativi.

Si inizierà con un primo incontro pubblico, organizzato presso la Biblioteca civica “Aloysius Bertrand” martedì 3 giugno alle ore 21: interverranno – oltre all'Amministrazione comunale – il presidente del Consorzio ACEM, Michele Odenato, e il consulente del Comune per la realizzazione della gara d'appalto Silvio Zancolò. Sarà un prezioso momento informativo per tutta la cittadinanza che potrà approfondire una questione di grande importanza ed essere a conoscenza del percorso che si deve intraprendere per realizzare una gara di appalto per questo genere di servizi.

Contestualmente, verrà presentato e distribuito lo strumento innovativo predisposto dal Comune di Ceva in vista del nuovo appalto: si tratta di un questionario – completamente anonimo - che darà concretamente la possibilità ai cittadini di contribuire alla “costruzione” della gara di appalto.

Tra le domande proposte nel form rivolte direttamente alla popolazione, la valutazione del servizio attuale, eventuali proposte per migliorarlo, iniziative puntuali per l'incremento della differenziata, e così via. Sarà possibile compilare ed inviare il form per via telematica all'indirizzo https://forms.gle/NJ5AZaUmySMTq7z87 o utilizzando il QR Code allegato, oppure ritirare e riconsegnare il questionario in formato cartaceo presso l'Ufficio anagrafe-Carte di identità (orari: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.30 e 15-18; martedì 15-18; giovedì 8.30-12.30).

I risultati dei questionari verranno presentati e discussi in un secondo incontro pubblico, in data che verrà successivamente comunicata.

“Riteniamo che la partecipazione dei cittadini sia strategica e molto importante – evidenzia l'assessore all'Ambiente del Comune di Ceva, Fabio Ferrero -. Attraverso il questionario intendiamo dare voce ai cebani in merito ad una partita molto delicata come quella relativa ai rifiuti: è il metodo di lavoro adottato da questa Amministrazione, che si mette in ascolto dei cittadini per valutare proposte, migliorie ed innovazioni, con l'obiettivo dell'incremento delle percentuali di raccolta differenziata e di una sempre maggiore attenzione all'ambiente”.