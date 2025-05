Alba: con Intesa Sanpaolo siglato l’accordo territoriale a favore delle Pmi associate ACA

Nei giorni scorsi l’Associazione Commercianti Albesi e Intesa Sanpaolo hanno ribadito a livello territoriale l’accordo in essere a livello nazionale tra il gruppo bancario e Confcommercio-Imprese per l’Italia, che prevede condizioni di favore per le attività associate alla più importante organizzazione di rappresentanza dei settori commercio, turismo e servizi.

Intesa Sanpaolo e Confcommercio hanno sottoscritto negli anni numerosi accordi di collaborazione attraverso i quali individuare iniziative e soluzioni per accompagnare le imprese nei loro programmi di rafforzamento e crescita, in un contesto mutevole e influenzato da numerose variabili; la pandemia, le crisi politiche internazionali, i nuovi modelli di business improntati alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance, hanno rappresentato e rappresentano nuove sfide che le imprese devono affrontare, ma al tempo stesso delle opportunità di crescita e sviluppo.

Inoltre, Intesa Sanpaolo ha realizzato “CresciBusiness”, un programma strutturato di iniziative, finanziamenti e servizi dedicati alle imprese del commercio, artigiane e turistiche, attraverso il quale, in coerenza con le misure del PNRR, supporta i loro programmi di rafforzamento e crescita sostenibile nei tre ambiti ESG – ambientale, sociale e di governance.

In linea con l’accordo nazionale che mette a disposizione un plafond di finanziamenti di 5 miliardi di euro, con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia delle misure e la relazione sul territorio, Intesa Sanpaolo ha individuato un plafond di 300 milioni di euro di nuovi finanziamenti, per favorire lo sviluppo e la competitività delle imprese associate a Confcommercio della regione Piemonte e la nascita di nuove attività commerciali.

L’accordo ha validità fino al 31 dicembre 2025 e, tra le tante misure messe in campo, ne prevede alcune particolarmente interessanti: dagli strumenti evoluti di incasso come lo SmartPOS, che accetta tutte le tipologie di carte e i pagamenti digitali, ai nuovi processi di concessione del credito dematerializzato e digitalizzato, che consentono maggiore praticità, ottimizzazione dei tempi dell’iter creditizio e forte riduzione della burocrazia cartacea; dalle offerte di benvenuto ai finanziamenti per il rafforzamento dell’attività, delle imprese femminili e per la creazione di nuove imprese, alle soluzioni per le imprese che svilupperanno progetti di investimento in energie rinnovabili; dagli strumenti di valutazione del livello di sostenibilità (attraverso i criteri ESG) al noleggio di beni strumentali, dal sostegno alla crescita e alla digitalizzazione alle forme di tutela e garanzia del business tramite formule assicurative speciali.

Per le imprese associate sono previste condizioni agevolate su carte di debito e credito aziendali, spicca inoltre l’azzeramento delle commissioni sui micropagamenti POS, una misura di grande attenzione della Banca verso gli esercenti, confermata per tutto il 2025, che risponde a una esigenza manifestata soprattutto dalle realtà commerciali più piccole e che può favorire la diffusione dei pagamenti digitali.

​Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Credito dell’Associazione Commercianti Albesi oppure ai punti operativi di Intesa Sanpaolo del territorio.