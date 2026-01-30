Serata Lions Club Carrù-Dogliani, Ghisolfi: "La mia vita per l'educazione finanziaria"

“L’educazione finanziaria- ha detto – serve non solo a tutelare i nostri risparmi ma a comprendere cosa succede nel mondo perché tutte le vicende hanno risvolti economici”.

Ghisolfi è stato presentato dal presidente del Lions Club “Carru’- Dogliani “Giulio Marini con parole di grande stima e ammirazione.

Tramite il racconto della sua vita e dei suoi numerosi incarichi (che spaziano dall’ Abi al Leone d’oro di Venezia a BancaFinanza ed a decine di altri) Ghisolfi ha incantato il pubblico rendendo la serata piacevole e istruttiva .

Il suo celebre “ Manuale di educazione finanziaria “ il banchiere-scrittore ha annunciato che proprio in questi giorni uscirà il suo ottavo libro “ Primi passi verso l’economia “ che è in stampa e sarà edito, come gli altri, da Nino Aragno .

Numerose le domande degli intervenuti sui rapporti banche imprese e sul ruolo delle banche di territorio.

Beppe Ghisolfi ha spiegato che il mondo bancario comprende grandi istituti di livello europeo e piccole banche regionali e locali e che spesso proprio queste ultime sono indispensabili per il sostegno alle famiglie e alle piccole imprese.