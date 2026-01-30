Il cambiamento non arriva con i fuochi d’artificio

Deve cambiare prima di tutto lo sguardo che ha su se stesso. Smettere di pensarsi come “quello che non viene scelto” e iniziare a vedersi come qualcuno che sceglie. Cambiare significa accettare le proprie ferite senza usarle come scusa per chiudere il cuore. Vuol dire imparare a stare bene da soli, non per rinunciare all’amore, ma per non mendicarlo.

Un single deve cambiare le abitudini che lo tengono fermo: le stesse chat, le stesse paure, le stesse notti a chiedersi “cosa c’è che non va in me?”. Deve smettere di aspettare qualcuno che lo salvi e diventare la persona con cui vorrebbe stare.

Il cambiamento fa paura perché costringe a lasciare una versione di sé che, anche se infelice, era familiare. Ma è l’unico modo per essere davvero felici: smettere di cercare l’amore come una soluzione e iniziare a costruirsi come una casa in cui qualcuno, un giorno, vorrà entrare.

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Giorgio single, 39 anni

Giorgio, è seriamente intenzionato a trovare la donna giusta della sua vita, lui è un 39enne, single, carino, alto, bellissimi occhi azzurri, barba sexy, tanti interessi sia sportivi che culturali, vigile del fuoco, è circondato da amici perchè ha un carattere positivo e allegro, e cucina pure bene!!! E dai, chiamalo, magari è l'altra metà della tua mela… chiama al 3403848047

Emanuele single, 49 anni

Emanuele, ha 49 anni, fisioterapista, è un bell'uomo, di quelli interessanti, quelli che ascolti volentieri e non ti annoiano, anzi hanno talmente tante esperienze che incuriosiscono, due magnetici occhi verdi, capelli scuri rasati, è alto, bel fisico, ha un animo nobile, nel tempo libero fa volontariato con persone disabili, conoscerebbe una donna con cui, semplicemente, condividere il suo futuro... Chiamalo al 3403848047

Alessandro single, 59 anni

Alessandro, è rimasto vedovo molto tempo fa, ora 59enne, bel signore, alto, brizzolato, occhi scuri, ha un'azienda che produce e commercia legnami nel mondo, ha un aspetto cordiale, rassicurante, per tutta la vita ha pensato solo a lavorare e ad accudire la figlia, ora che lei è finalmente indipendente e vive all'estero, è rimasto solo e vorrebbe incontrare una donna semplice, sincera, da amare e coccolare... Chiamalo al 3403848047

Paolo single, 69 anni

Paolo, non dimostra assolutamente i suoi 69 anni, pensionato, medico, molto facoltoso, bel signore, occhi celesti, fisico asciutto, vedovo, senza figli, distinto, sempre ordinato e elegante, frequenta mercatini d’antiquariato, gli piacerebbe incontrare una signora con gusti semplici come lui, per amicizia iniziale e poi si vedrà…chiama al 3403848047!!!!

Annunci per Lui

Annalisa single, 31 anni

Annalisa, 31enne, bionda, occhi azzurro mare, femminile, elegante. Lavora, vive sola, indipendente per scelta. Volontaria C.R.I.: valori solidi, cuore autentico. vorrebbe incontrare un uomo di alto livello umano: affidabile, coerente, con sani principi morali. Anche separato, anche con figli: contano maturità, presenza e reale volontà di costruire. Ama la seduzione intelligente, il rispetto, la parola mantenuta. Disponibile a trasferirsi solo per un legame vero, profondo. Se sa cosa vuoi, puoi chiamarla al.. Chiama al 3403848047!

Marina single, 40 anni

Marina, 40 anni. Mora, occhi verdi, fisico che parla da sé. Estroversa, solare, artigiana. Ama la bicicletta, l’aria aperta, la libertà e le emozioni vere. Non cerca solo "compagnia". Cerca un uomo con fame di vita, capace di innamorarsi, scegliere e condividere ogni giorno senza riserve. Niente relazioni "tanto per non esser single", niente indecisioni. Solo chi ha il coraggio di vivere fino in fondo dovrebbe chiamare, agli altri: tanti auguri per una vita tiepida... Chiama al 3403848047!

Federica single, 50 anni

Federica, 50enne, piemontese, capelli castani, occhi celesti, simpatiche lentiggini sul nasino all’insù. Vive sola, allevatrice, con mani che lavorano la terra e un cuore che cerca emozioni vere. Carattere passionale, ama ballare il tango e vivere ogni giorno con intensità. Nelle sue giornate manca solo un bravo uomo, anche più maturo, capace di amare con sincerità e desiderio di costruire un legame duraturo, Se vuoi conoscere una donna che unisce sensualità e lavoro duro, potresti essere tu il suo compagno... Chiama al 3403848047!

Lucia single, 61 anni

Lucia, che tenerezza vedere due persone, non più giovani, camminare e tenersi per mano, lei è una splendida signora 61enne, italiana, visino da bambolina, occhi verdi, pensionata, automunita, gioca a bocce, ama la casa pulita e in ordine, dopo che tanti anni fa ha perso il marito, non ha più incontrato un uomo a cui volere bene, ma la solitudine è dura, e desidererebbe tanto incontrare un bravo signore, per camminare mano nella mano... Chiama al 3403848047!

