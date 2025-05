Il Vespa Club Fossano alla "Distinguished Gentleman's Ride" di Torino: stile, solidarietà e passione su due ruote

Domenica 18 maggio anche il Vespa Club Fossano ha partecipato alla “Distinguished Gentleman’s Ride”, l’evento internazionale che riunisce motociclisti in stile classico e vintage per sostenere la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale maschile. La manifestazione, nata a Sydney (Australia) per iniziativa di Mark Hawwa, prende ispirazione da un'immagine iconica del personaggio Don Draper della serie Mad Men, immortalato in sella a una moto classica indossando un elegante abito. Da quella foto è nata l’idea di un raduno che potesse sfidare gli stereotipi negativi legati ai motociclisti, creando al contempo un’occasione per rafforzare i legami all’interno della comunità motociclistica e promuovere importanti cause sociali.

L’edizione 2025 del Distinguished Gentleman’s Ride ha coinvolto oltre 125.000 motociclisti in 1.037 città di 108 Paesi diversi, raccogliendo la cifra record di 7,2 milioni di dollari destinata a finanziare progetti per la salute maschile, in particolare la lotta al cancro alla prostata e il supporto alla salute mentale.

Come da tradizione, la giornata del Vespa Club Fossano è iniziata con la foto di rito davanti alla sede in Piazza Romanisio. Il gruppo si è poi diretto verso la basilica di Superga, percorrendo la suggestiva strada panoramica di Baldissero Torinese, per raggiungere infine Corso Cairoli, punto di partenza ufficiale del raduno.

Alle 13 è partita la parata, che ha attraversato i luoghi più affascinanti di Torino tra il rombo inconfondibile dei motori d’epoca, abiti eleganti e mezzi d’altri tempi: un’occasione perfetta per celebrare il connubio tra stile, motori e solidarietà.

Il calendario delle attività del Vespa Club Fossano prosegue per tutta l’estate, con numerosi appuntamenti già in programma. Il prossimo evento è fissato per sabato 8 giugno con l’uscita “inGrana la marcia”. La partenza è prevista alle ore 9:30 sempre da Piazza Romanisio, con la consueta foto iniziale. Il percorso attraverserà i comuni di Villafalletto, Busca, Dronero, Montemale, Valgrana, Monterosso Grana e Pradleves, dove è prevista una sosta per l’aperitivo alla Poiana. Si proseguirà poi verso il Colletto di Castelmagno, con pranzo presso l’Osteria da Marì. Il costo del pranzo è di 25€, vini esclusi.È possibile iscriversi all’evento entro il 3 giugno, telefonando al numero 334 7109851.