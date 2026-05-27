Due giornate tra sport, arte e convivialità a Cartignano con Borghi ritrovati

A Cartignano il mese di maggio si concluderà con due iniziative che celebrano lo sport, la urban art e la musica.

Il primo dei due eventi – dal titolo AperiTrail – dà appuntamento al pubblico venerdì 29 maggio a partire dalle 18.30 presso la Sala polivalente di via Copetto. Da lì partirà (alle 19) la corsa collettiva di trail running ad andatura controllata adatta a tutte e a tutti su un percorso di circa 11 chilometri e 600 metri di dislivello positivo (tracciato segnalato). Una bella occasione per allenarsi in compagnia.



Al termine della performance seguirà un'apericena a cura della Pro Loco di Cartignano.

Il costo dell'apericena, è di 15 euro. Per informazioni e iscrizioni, telefonare a Davide al numero 328 4025134.



Il secondo evento, invece, si intitola StreetArt 2026 e avrà luogo sabato 30 maggio sempre a Cartignano (Sala polivalente).

«Un'iniziativa dedicata al mondo della street culture e delle arti urbane: un'intera giornata pensata per coinvolgere giovani, appassionati e curiosi in un'atmosfera creativa, dinamica e inclusiva», affermano gli organizzatori. «L'evento prenderà il via alle ore 15 (free spray & free space) e offrirà a tutte e tutti la possibilità di cimentarsi nella realizzazione di graffiti su speciali strutture in legno progettate e realizzate appositamente dalla Falegnameria GMG, sponsor dell'iniziativa. Le bombolette spray e tutto il materiale necessario saranno messi a disposizione dall'organizzazione, permettendo in tal modo sia agli artisti più esperti sia a chi si avvicina per la prima volta a questa forma d'arte di esprimere liberamente la propria creatività. Le opere realizzate durante la giornata non saranno temporanee: i pannelli decorati, infatti, rimarranno successivamente esposti, trasformandosi in una testimonianza concreta dell'esperienza vissuta e della partecipazione collettiva all'evento».

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente l'area food & beverage curata da Sbaffalo con panini, specialità street food e servizio bar con drink e bevande per accompagnare il pubblico nel corso dell'intera giornata e della serata.



A partire delle ore 20.30, invece, sarà dato spazio alla musica live con le esibizioni di rapper emergenti della provincia, che saranno i protagonisti di una serie di performance dedicate alla scena urban locale.



Si proseguirà, alle ore 21.30, con lo spettacolo di street dance della Big Bang Crew guidata da Massimo Rosano.



Chiuderà la serata un DJ set che vedrà alternarsi alla consolle Andrew Lakes, Anton Jack e Mick E.



«L’obiettivo dell’evento», concludono gli organizzatori, «è creare uno spazio aperto e partecipativo dove arte, musica, danza e convivialità possano incontrarsi, offrendo alle persone l’occasione di vivere da vicino il mondo della street art in tutte le sue forme. Un’esperienza pensata per coinvolgere non solo appassionati del settore, ma chiunque voglia trascorrere una giornata diversa, condividendo creatività, divertimento e spirito di comunità».



Per informazioni sulla giornata del 30 maggio, consultare il profilo Instagram di @giovani.fuori.quota



Le iniziative del 29 e 30 maggio sono state organizzate nell'ambito del progetto Borghi ritrovati sostenuto dal PNRR (M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale nei Comuni di San Damiano Macra, ente proponente, Roccabruna e Cartignano, enti aggregati).



Per conoscere tutte le iniziative promosse nell'ambito di Borghi ritrovati (PNRR) visitare il sito www.borghiritrovativallemaira.it o i canali Instagram e FaceBook del progetto.