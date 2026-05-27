A Dogliani e Farigliano la presentazione delle attività didattiche

A conclusione dell’anno scolastico 2025/26, l’Istituto Comprensivo “L. Einaudi” di Dogliani ha organizzato due incontri di presentazione finale delle attività didattiche per restituire il lavoro svolto e di ringraziare coloro hanno collaborato con la scuola.

Una prima presentazione è prevista per mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 11:00, nel cortile della sede principale dell’Istituto Comprensivo a Dogliani, con la partecipazione di tutte le classi di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e di un ristretto numero di invitati. Un secondo momento si terrà giovedì 4 giugno 2026, alle ore 20:30, presso la Biblioteca Civica “Nicola e Beppe Milano” di Farigliano, alla presenza di docenti, genitori e alunni della Scuola Secondaria.

In occasione delle due presentazioni è prevista la consegna del patentino per lo smartphone agli alunni delle classi prime di Scuola Secondaria e la premiazione dei disegni vincitori del concorso del Lions International “Un Poster per la pace”, organizzato a livello locale dal Lions Club Carrù-Dogliani per l’anno scolastico 2025/26. Si darà spazio, inoltre, alla presentazione del progetto di continuità verticale “Radici per volare”, svolto a livello di istituto, e del progetto “A scuola di giornalismo con Piero Dardanello” con gli elaborati più significativi realizzati dalle classi seconde. Sono previste anche brevi esibizioni musicali e canore curate dagli alunni di brani studiati nel corso dell’anno scolastico.

A Dogliani la presentazione si conclude con la consegna ufficiale delle bandierine italiane da parte del Lions Club Carrù-Dogliani agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria.

A Farigliano viene presentato il progetto di orientamento “Imparare per scegliere” e inaugurata la mostra di opere realizzate su tela dagli alunni della classe terza nelle lezioni di arte.

Le iniziative sono anche l’occasione per ringraziare le Amministrazioni Comunali di Dogliani e di Farigliano per la collaborazione prestata nella gestione dei servizi scolastici.