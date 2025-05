Amici di Zampa: un appello per Poldina, Mog e Saké

L’Associazione Amici di Zampa lancia un appello per tre gatti adulti in cerca di casa: Poldina, Mog e Saké. Hanno perso tutto: la loro famiglia, la loro quotidianità fatta di coccole e silenzi condivisi. Oggi vivono in un box, confusi e smarriti, ma con la stessa fiducia negli occhi: trovare una nuova casa insieme.

Hanno 7 anni, sono sterilizzati e testati fiv-felv negativi. Sono socievoli, affettuosi e pronti a dare il loro amore a chi saprà accoglierli.

Per informazioni e per incontrarli:

📍 Amici di Zampa – Alba, Località Toppino (dietro la Casa Circondariale)

📞 Barbara 335 6915647 – Paolo 347 5924197 (in caso di mancata risposta, inviare un SMS)

🔗 Facebook: @amicidizampaAlba