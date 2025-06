Nuove telecamere per il concentrico: il Comune di Cortemilia amplia e migliora la rete di videosorveglianza

Sono terminati i lavori di installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza a rinforzo dell’impianto già presente.

«Si tratta di un’integrazione a quanto già ampiamente utilizzato - spiega il Sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito - non solo dalla Polizia Locale, ma anche dai Carabinieri. Uno strumento di supporto alle attività di controllo e monitoraggio delle forze di polizia del territorio, con cui ogni giorno collaboriamo nell'interesse della comunità».

Queste nuove installazioni, oltre ad avere finalità preventive e dissuasive, hanno permesso l'individuazione, anche nel recente passato, degli autori di alcuni reati e danneggiamenti al decoro urbano.

Con la seduta della Giunta Comunale 43 del 17/06/2021 veniva approvato un Piano di videosorveglianza in grado di rafforzare il senso di sicurezza percepito dalla cittadinanza e contrastare, con maggiore efficacia, illeciti e fenomeni di degrado urbano. Il progetto, successivamente trasmesso alla Prefettura per l'approvazione da parte del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato approvato e nelle scorse settimane sono terminati i lavori in programma.

L’Amministrazione Comunale è ben consapevole dell’importanza della presenza degli animali domestici nella vita famigliare e della comunità, tuttavia non può esimersi dal constatare che alcuni proprietari di cani non sono rispettosi del decoro del paese.

Ritiene pertanto imprescindibile la collaborazione di tutti per rendere il paese pulito e gradevole, in particolare richiama l’attenzione dei proprietari di cani sulla necessità di utilizzare gli appositi sacchetti e raccogliere le deiezioni dei propri animali, come prescritto dalla normativa nazionale e regolamento comunale in riferimento all’ordinanza n. 28 del 04/07/2005.

Conclude Marco Zunino, consigliere con delega al Turismo «Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini. È fondamentale che ognuno di noi si senta protagonista e parte attiva della comunità, contribuendo con il proprio senso civico a mantenere il nostro territorio autentico ed accogliente per i turisti».