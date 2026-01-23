 / Curiosità

L'aurora boreale ad un passo dal Monviso: la foto scattata da Pian Munè

Lo scatto è di Davide Bartolomeo Bertinetto. L'evento è avvenuto mercoledì sera

È stato emozionante, per Davide Bartolomeo Bertinetto, risucire a fotografare l'evento verificatosi mercoledì 21 gennaio alle 23 circa, frutto dell’interazione tra la radiazione solare, particolarmente intensa quest’anno col campo magnetico terrestre, che ha reso possibile osservare un fenomeno unico come l’aurora boreale anche a latitudini relativamente basse, come quelle del Nord Italia.

"Quella sera mi sono avventurato in auto verso Pian Munè, approfittando del cielo sereno. Con la mia reflex e il treppiede ho cercato di catturare questo evento singolare. Con stupore l’ho individuato verso nord, come prevedibile, ma ciò che lo rendeva davvero speciale era la presenza, poco più a lato, del Re di Pietra: il Monviso. Per immortalare la scena è bastato un unico scatto da 30 secondi di esposizione, sensibilità 3200 ISO, con una Canon 50D e un obiettivo grandangolare da 18 millimetri."

