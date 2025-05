Entusiasmo a Ceva per il progetto "Indoor outdoor"

Si è concluso il progetto "Indoor Outdoor”, organizzato grazie all’aiuto costante dei volontari del CAI sezione di Ceva, proposto agli studenti della scuola primaria di Ceva per condurre i ragazzi verso la conoscenza del proprio territorio e della montagna. Il progetto è la prosecuzione di un percorso si è articolato negli anni precedenti: nelle classi Quarte si struttura un percorso conoscitivo dell’ambiente alpino circostante, l’approccio all’arrampicata sportiva ed un’uscita didattica sul territorio, alla scoperta dell’ambiente fiume. Le classi Quinte proseguono il percorso iniziato con la realizzazione di un percorso avventura nel cortile della scuola e la salita al Campanone alla scoperta di Ceva vista dall’alto.

Lo studio dell’ambiente è a tutti gli effetti una materia fondamentale per preparare i ragazzi a costruire un futuro migliore. Vivere le prime esperienze a contatto con la natura, con il territorio, in ampi spazi liberi e incontaminati attraverso l’osservazione dell’ambiente degli organismi viventi e dei fenomeni naturali, ha un fondamentale valore nell’accrescimento individuale. II territorio che ci circonda e la montagna sono i luoghi ideali in cui i ragazzi devono confrontarsi con Ie loro capacità, acquisire sicurezza, rinforzare la propria abilità motoria, imparare ad osservare gli spazi che li circondano. Significa mettere le basi verso un comportamento rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.

Le CLASSI QUARTE della Scuola Primaria di Ceva hanno quindi partecipato nel mese di marzo ad una lezione in aula da parte di un esperto del CAI, per presentare agli alunni il territorio montano, in particolare la catena montuosa delle Alpi Marittime. Nel Lezione di aprile invece hanno avuto l’occasione di partecipare attivamente ad una lezione di arrampicata indoor presso la palestra della Scuola Secondaria di I grado tenuta da Guida Alpina qualificata.

Infine, nel mese di maggio, insegnanti e volontari del Cai di Ceva hanno effettuato un’escursione sul territorio, con illustrazione di elementi naturalistici, dell’ambiente del fiume, oltre alla visita della Centrale Elettrica sita in loc. Mazzarelli

Le CLASSI QUINTE, in prosieguo delle attività svolte l’anno precedente, hanno avuto modo di vivere un percorso avventura nel cortile interno della scuola, alla presenza di Accompagnatori Cai ed una Guida Alpina con l’utilizzo di slack line, pareti di arrampicata, con l’impiego di imbragature e caschetti di sicurezza. Nel mese di maggio invece hanno potuto ammirare Ceva dall’alto grazie alla salita sul Campanone, alla presenza di Accompagnatori Cai con l’utilizzo di imbragature e caschetti di sicurezza.

Il progetto, già proposto negli anni scolastici precedenti, è stato come sempre molto positivo. La strutturazione verticale per le classi Quarte e Quinte permette di sviluppare le competenze nell’ultimo biennio scolastico, offrendo loro un percorso di crescita continuo. Avvicinarsi a discipline sportive differenti inoltre permette di sviluppare una crescente autostima, stimolare la socializzazione, superare i propri limiti fisici e mentali.

"Ringraziamo di cuore i volontari del Cai sezione di Ceva - dicono le insegnanti - che ci hanno accompagnato in questo progetto dedicando moltissime ore agli studenti della nostra scuola, il presidente Renato Quaglia e l’impareggiabile Pino Cappa dell’Alpinismo Giovanile: è veramente molto bello che le associazioni di volontariato credano così tanto nel valore formativo di tali esperienze aggregative".