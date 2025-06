Mondovì: i complimenti del sindaco Robaldo al nuovo prorettore dell'Università di Torino, prof. Gianluca Cuniberti

"Le congratulazioni più sincere da parte dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità monregalese al prof. Gianluca Cuniberti per il nuovo prestigioso incarico di prorettore dell’Università degli Studi di Torino. Una straordinaria carriera accademica, una fervida passione per la musica, un’importante esperienza come funzionario amministrativo presso l’allora Dipartimento Cultura del nostro Comune.

Ingredienti che testimoniano, casomai ce ne fosse bisogno, la validità della scelta compiuta, ma che rappresentano altresì la certezza, per tutti noi, di trovare un interlocutore competente, preparato e conscio delle difficoltà amministrative. A lui e alla nuova rettrice, prof.ssa Cristina Prandi, gli auguri sinceri di buon lavoro. Al prof. Stefano Geuna, invece, i ringraziamenti per quanto realizzato in questi sei anni alla guida dell’Ateneo torinese": così il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, a margine delle elezioni per il nuovo rettore dell’Università degli Studi di Torino.