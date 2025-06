Bussone (Uncem): a Mantova un appello all’unità tra Comuni, città e territori montani

"Non c'è un Comune da solo, forse anche contro l'altro, per accedere a fondi o partecipare a bandi. I Comuni insieme di una valle, di una Comunità montana, di una comunità marina, di una Unione montana attraverso la Strategia delle aree interne e attraverso la Strategia delle Green community rispondono alle grandi sfide in un quadro europeo molto più attento.

L'unica opportunità è quella di un patto con le città che non si voltano dall'altra parte e che guardano ai territorio urbani e montani come una grande opportunità di crescita insieme, congiunta. Vale per tutte le città dell'appennino come per le città del fondo valle alpino, e anche al di là delle Alpi.

Una sinergia che già a partire dalle Olimpiadi riscopriamo: Milano-Cortina, e quello che c'è in mezzo, e tutto l'Appennino in una logica di interdipendenza e connessione". Lo ha detto Marco Bussone, presidente Uncem a Mantova alla giornata di apertura del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.