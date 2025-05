L'associazione INSIEME chiede interventi urgenti per la manutenzione delle strade: "Creiamo un'alleanza territoriale permanente per le infrastrutture"

L'Associazione INSIEME di Cuneo, alla luce delle crescenti preoccupazioni sollevate dai cittadini e delle criticità strutturali della rete viaria provinciale, ha inviato oggi una lettera aperta a tutte le autorità competenti, chiedendo interventi urgenti per la manutenzione delle strade. La comunicazione, indirizzata alle istituzioni locali, regionali e nazionali, fa appello alla creazione di un’Alleanza Territoriale Permanente per le Infrastrutture, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la connettività del nostro territorio, fondamentale sia per i cittadini che per le imprese.

Tuttavia, la manutenzione ordinaria è da tempo insufficiente, e il numero di segnalazioni riguardanti la pericolosità delle infrastrutture stradali è in costante aumento. Il recente taglio ai fondi destinati alle Province, che per Cuneo ammonta a circa 6,9 milioni di euro nel biennio 2025-2026, ha acuito le difficoltà economiche e potenzialmente aumentato il rischio di incidenti stradali. La situazione richiede quindi un intervento immediato e, soprattutto, una visione strutturale di lungo periodo.

La proposta dell'Alleanza Territoriale Permanente per le Infrastrutture prevede la partecipazione degli attori istituzionali, economici e sociali della Granda. L'obiettivo del gruppo sarebbe quello di analizzare le priorità infrastrutturali, identificare nuove fonti di finanziamento e definire un piano di manutenzione e investimenti coordinato.

L'Associazione INSIEME è convinta che una gestione condivisa e strutturata delle risorse possa portare a soluzioni efficaci, garantendo al contempo la sicurezza delle strade, la tutela delle vite umane e il sostegno alle attività economiche locali. “Non si tratta solo di 'tappare le buche', ma di costruire una visione complessiva e sostenibile per le infrastrutture del nostro territorio”, afferma Sergio Pasi, coordinatore del Pianeta Infrastrutture e Innovazione dell'Associazione.

“L'Associazione INSIEME”, dichiara il presidente Marcello Cavallo, “si rende disponibile ad avviare il percorso di collaborazione con tutte le istituzioni e i soggetti interessati”.

LA LETTERA

Egregi Signori e Signore,

Ci rivolgiamo a Voi con profonda considerazione e urgenza, facendoci portavoce delle preoccupazioni emerse negli ultimi giorni da parte dei cittadini dei nostri territori a fronte del recente taglio in relazione ai fondi destinati alle Province. La condizione attuale della rete viaria provinciale, che si estende per oltre 3.100 chilometri ed è percorsa quotidianamente da cittadini e parimenti utilizzata dalle imprese che creano ricchezza nel nostro territorio, presenta criticità note e impattanti. La manutenzione stradale rappresenta un’esigenza non più rinviabile, fondamentale per garantire la sicurezza di chi transita e per sostenere le attività economiche e la connettività del territorio. L’assenza o l’inadeguatezza della manutenzione ordinaria comporta infatti la necessità di interventi straordinari, ben più onerosi nel lungo termine. Non basta “tappare le buche o tagliare l’erba”: serve una visione concettuale e sistemica, una programmazione strutturaleLa recente notizia di un significativo taglio ai fondi destinati alle Province per la manutenzione delle strade ha acuito le preoccupazioni dei molti cittadini che ci hanno chiesto di sensibilizzare le Istituzioni.

Per la sola Provincia di Cuneo, si parla di un taglio di circa 6,9 milioni di euro nel biennio 2025-2026, inserito in un contesto di decurtazioni maggiori a livello regionale e nazionale. Comprendiamo le dinamiche delle decisioni centrali e non intendiamo alimentare alcuna polemica, ma è nostro dovere evidenziare l’impatto diretto e grave che tali decisioni hanno sul nostro territorio e sulla sicurezza quotidiana. Siamo consapevoli che la soluzione a problematiche di tale portata non possa limitarsi a interventi estemporanei o a stanziamenti una tantum. È necessario un approccio strutturato, continuativo e condiviso.

Per questo motivo proponiamo con forza la creazione di una “alleanza territoriale permanente” per le infrastrutture che coinvolga tutti gli attori istituzionali, economici e sociali della Granda, al fine di poter concertare insieme tutte le reciproche esigenze e cercare di porre rimedio a queste criticità che attanagliano il nostro territorio Questo gruppo di lavoro condiviso avrebbe l’obiettivo di analizzare in modo approfondito le esigenze infrastrutturali della Provincia, definire le priorità, identificare le fonti di finanziamento disponibili, elaborare una strategia di manutenzione e investimento ben pianificata, e agire come un organismo di confronto costruttivo e propositivo verso le Istituzioni competenti. Riteniamo che una collaborazione più stretta e un’azione coordinata siano indispensabili per superare l’attuale situazione e per garantire un utilizzo efficace e mirato delle minime risorse attualmente disponibili.

La sicurezza stradale, la tutela delle vite umane, il superamento delle criticità esistenti, oltre alla necessità di una visione infrastrutturale di più ampio respiro per dare uno sbocco alla Provincia sono temi che richiedono il Vostro autorevole impegno e la Vostra collaborazione attiva in questo gruppo di lavoro. Confidiamo nella Vostra sensibilità e nella Vostra determinazione nell’affrontare questa cruciale problematica per il futuro della nostra Provincia.

Siamo a Vostra completa disposizione per fornire ulteriori dettagli e per avviare quanto prima un percorso di lavoro condiviso.

Con l’auspicio che questo nostro appello non cada nell’oblio porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente dell’Associazione Insieme Marcello Cavallo

Il coordinatore del Pianeta Infrastrutture e innovazione Sergio Pasi