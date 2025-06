Auto fuori strada sulla statale 20 a Savigliano tra Genola e Levaldigi in frazione Mattione, poco prima delle 7 di questa mattina.



A bordo due persone, affidate alle cure degli operatori del servizio di emergenza sanitaria 118.



Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Savigliano, poi rientrati, e i permanenti di Saluzzo ancora in fase di ultimazione della messa in sicurezza del veicolo.