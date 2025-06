Manutenzione strade, Bergesio (Lega): “Incontro di oggi al Ministero conferma spirito collaborativo e attenzione al territorio del ministro Salvini”

“La scelta di incontrare MEF, UPI e ANCI per cambiare la modulazione delle risorse per l’anno 2025 conferma lo spirito collaborativo e concreto da sempre proclamato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini”.

Lo dichiara il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, commentando l’esito dell’incontro odierno presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“L’incontro odierno ha contribuito a chiarire un punto fondamentale: la rimodulazione disposta con la legge di bilancio e il DL Milleproroghe rifletteva i bassi livelli di spesa rilevati dai sistemi di monitoraggio del Governo. Rispetto ad alcuni stanziamenti destinati a Province ed enti locali, infatti, il livello di spesa rendicontato si è attestato al di sotto del 20%”, spiega il senatore Bergesio.

“Nel corso del tavolo odierno, il MIT ha confermato la volontà di ripristinare le risorse per il 2025, pari a 175 milioni, fissando però termini più stringenti per l’affidamento dei lavori e la relativa rendicontazione. In questo modo, gli enti più virtuosi potranno avviare o proseguire i loro interventi”, prosegue il senatore.

“Matteo Salvini ha anche colto l’occasione per ribadire, non smentito, che neanche un centesimo della rimodulazione sarebbe stata destinata al Ponte sullo Stretto, che ha beneficiato di altri finanziamenti. Questo dimostra la serietà e la trasparenza del Ministero nel gestire le risorse pubbliche, garantendo che i fondi siano impiegati esclusivamente per gli scopi prefissati e a beneficio delle comunità locali”, conclude il senatore Giorgio Maria Bergesio.