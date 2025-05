SuperLega, Cuneo continua a muoversi sul mercato: Alexsandar Stefanovic nome caldo per il centro?

Alexsandar Stefanovic: i rumors lo danno come un giocatore di Cuneo per la SuperLega (Foto Volleybox)

Prosegue a pieno ritmo il volley mercato di Cuneo Volley, che dopo l’entusiasmo per la promozione in Superlega lavora ora alla costruzione di una squadra solida e ambiziosa. Il nome nuovo accostato al club biancoblù nelle ultime ore è quello del centrale serbo Aleksandar Stefanovic, che secondo indiscrezioni sarebbe in trattativa avanzata per vestire la maglia piemontese nella stagione 2025/26.

Nato il 22 novembre 1998, Stefanovic è alto 200 cm per 90 kg di peso, dotato di buona elevazione (con 350 cm di salto in attacco e 330 cm a muro) e una tecnica di base solida. Destrimano, il giocatore si è formato nel settore giovanile della Vojvodina Novi Sad, uno dei club più prestigiosi della Serbia, con cui ha conquistato titoli nazionali e ha mosso i primi passi nelle competizioni europee.

Negli ultimi anni ha militato in club di primo piano come il Panathinaikos Atene, disputando sia il campionato greco che la CEV Cup, e precedentemente in Francia con il Tourcoing Lille Métropole, dove ha dimostrato affidabilità soprattutto nella fase muro e in copertura. Nella stagione 2024/25 era classificato al 79º posto nel ranking mondiale dei centrali, mentre la sua classifica complessiva si attesta intorno alla 3445ª posizione, dati che ne confermano il valore in un contesto internazionale.

Il reparto dei centrali, al momento, è composto dagli italiani Lorenzo Codarin e Riccardo Copelli, quest’ultimo reduce da una stagione molto positiva a Ravenna, con numeri eccellenti a muro e in attacco. A loro si potrebbe affiancare proprio Stefanovic, completando un reparto variegato ed efficace. Non è da escludere anche l’inserimento di un giovane del vivaio.

Intanto, Cuneo ha già piazzato alcuni colpi importanti. In posto 4 è ufficiale la presenza di Ivan Zaytsev, colpo di punta del mercato biancoblù, accompagnato dal croato Marko Sedlacek, poi l'ungherese Roland Gergye (ex Tours, in Francia) e Claudio Cattaneo (in arrivo da Siena, ex di Grottazzolina e Mondovì).

La regia sarà affidata a Michele Baranowicz, giocatore di grande esperienza e carisma, in attesa del secondo palleggiatore, ancora da definire.

In seconda linea spicca la conferma del libero Domenico Cavaccini, vero pilastro della promozione in Superlega. La sua stagione è stata di altissimo livello: leader difensivo e morale, ha garantito stabilità e precisione in ricezione, risultando determinante soprattutto nella fase finale della stagione. Al suo fianco ci sarà Simone Oberto, giovane cresciuto nel club, già inserito stabilmente nella rosa della Serie A2, e ora pronto per confermarsi anche nella massima serie.

La strategia del club appare sempre più chiara: costruire un gruppo equilibrato, con una solida base italiana, arricchita da innesti stranieri di qualità. Il nome di Stefanovic si inserisce perfettamente in questa linea, ma per l’ufficialità bisognerà attendere: al momento si tratta di un rumors concreto, ma non ancora confermato.

La grande attesa ora è tutta per il nome che ricoprirà il ruolo di opposto titolare. Al momento non trapela alcuna indiscrezione sull’identità del giocatore, ma le voci di mercato parlano di una trattativa molto avanzata. Sarà probabilmente il tassello decisivo per completare una rosa che punta a raggiungere quanto prima la salvezza, obiettivo della squadra di Matteo Battocchio (oggi riconfermato ufficialmente dalla società del presidente Costamagna) al suo primo anno nella massima serie.