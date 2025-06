Ceva, rinnovata la tariffa agevolata per i dehors dei locali

L’Amministrazione comunale conferma il suo impegno nel sostenere il commercio e gli esercenti locali emanando un provvedimento particolarmente significativo proprio con l’arrivo della stagione estiva.

In accordo con le precedenti delibere e in applicazione del Ddl “Concorrenza 2025” si è infatti deciso di proseguire nell’applicazione della tariffa agevolata per i dehors dei locali.

Nello specifico, il suddetto provvedimento prevede l’applicazione di una tariffa con una riduzione pari al 70%. Tale canone, in ogni caso subordinato all’avvenuto pagamento del canone unico per le occupazioni temporanee di riferimento, verrà applicato fino al 31 dicembre 2025.

“La scelta dell’Amministrazione si pone in continuità con quanto deciso dalla pandemia in avanti. L’obiettivo è sempre quello di supportare il commercio e, con questo, la vitalità della città, soprattutto quando si tratta di aperture di locali pubblici" - commenta il sindaco Fabio Mottinelli.

“La tariffa agevolata è un gesto concreto per andare incontro alle esigenze di chi, anche nelle difficoltà, si adopera per offrire un servizio a Ceva e ai cebani con il suo lavoro - Prosegue il consigliere delegato al Commercio, Manuel Alciati -. Il mantenimento dei dehors a un prezzo concorrenziale permette di rientrare di numerosi costi e spese e rende la città attrattiva proprio nel periodo di bella stagione, quando tutti hanno voglia di stare fuori e in compagnia".