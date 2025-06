Centro per Cuneo: nessuna frattura, ma libertà di coscienza e responsabilità

Le accuse di “frattura insanabile” all’interno della maggioranza sono infondate e rivelano più un desiderio di polemica politica che un’autentica preoccupazione per il bene comune. Centro per Cuneo - lista civica ha sempre sostenuto con lealtà il programma amministrativo di maggioranza, mantenendo sempre la propria autonomia e libertà di coscienza su votazioni di natura politica o ideologica.

Nel caso specifico dell’Ordine del Giorno sul cosiddetto “Decreto Sicurezza”, alcuni consiglieri hanno espresso un voto personale, frutto di una riflessione seria e motivata anche da esperienze dirette. Non possiamo infatti ignorare il vissuto doloroso di uno dei nostri consiglieri, come migliaia di famiglie vittime di aggressioni criminali nella propria abitazione. Episodi del genere segnano profondamente ed in modo indelebile, e contribuiscono a formare un’opinione che, pur nel rispetto dei diritti, tiene conto anche del bisogno di sicurezza reale che molti cittadini sentono.

La nostra è una politica della responsabilità, del fare senza diktat politici o ideologici che danneggiano solamente la collettività.

Sul piano amministrativo, respingiamo ogni tentativo di dipingere un quadro di paralisi. I lavori legati al PNRR stanno procedendo, i cantieri sono attivi, e la macchina comunale è pienamente operativa. Chi oggi parla di “immobilismo” dovrebbe interrogarsi piuttosto sulla reale volontà di contribuire in modo costruttivo all’azione amministrativa, invece di limitarsi a lanciare accuse infondate.

Centro per Cuneo continuerà a lavorare – con serietà, coerenza e impegno – per una città più bella, più sicura e più giusta. La nostra responsabilità è verso tutti i cittadini, oggi e domani. Chiediamo alla minoranza di superare una logica di contrapposizione sterile e di svolgere appieno il proprio ruolo istituzionale: quello di proposta, partecipazione e controllo, non di disfattismo.

È quanto si legge in una nota di Centro per Cuneo - Lista Civica in merito alle dichiarazioni diffuse dai gruppi consiliari di minoranza Cuneo per i Beni Comuni e Cuneo Mia dopo la seduta del Consiglio Comunale del 26 maggio.