Applicazione di valutazione docenti al Denina Pellico Rivoira

Garello Matteo, Masante Federico e Ribotta Gabriele della VL sede Rivoira del Denina Pellico Rivoira hanno ideato e realizzato un'app con cui gli studenti dell'Istituto possono dare una propria valutazione sul lavoro svolto in corso d'anno con i propri insegnanti.

Commenta Garello Matteo: “L'idea dell'applicazione è nata da uno spunto datoci dai nostri insegnanti di TPSIT, i proff. Allione e Giordano, ed è nata alla fine dello scorso anno scolastico. Nell'anno scolastico in corso, nel trimestre, siamo riusciti a testarla sulle quinte, poi l'abbiamo perfezionata .

Sostanzialmente si compone di due parti: il server e il database da una parte e l'app, visualizzabile da studenti e professori, dall'altra. Il server è stato realizzato da Zhou Cheng Huan, studente della VL dello scorso anno, mentre l'applicazione da me e altri due miei compagni di classe.

L'accesso all'app viene effettuato mediante la mail istituzionale, dalla quale è possibile ricavare se l'utente è uno studente, un docente o il preside, per poter visualizzare le rispettive pagine. Agli studenti si presenta un elenco con tutti i docenti ancora da valutare, con ciascuna delle materie che questi insegnano. È possibile rispondere alle domande per ognuna delle materie oppure dare un'unica risposta per tutte. Tutti i voti che vengono attribuiti vengono resi anonimi, non è pertanto possibile risalire a chi ha votato in un determinato modo un docente. I docenti possono, a valutazioni terminate, visualizzare la media delle valutazioni ottenute in ognuna delle domande per ciascuna delle materie che insegnano”.

Un modo per avere il punto di vista degli studenti sui loro docenti e per migliorare la qualità dell'offerta formativa.