Cherasco inasprisce le sanzioni per l’abbandono dei rifiuti e i conferimenti irregolari

L’Amministrazione Comunale di Cherasco ha deciso di procedere con un inasprimento della sanzione sull’abbandono indiscriminato e il conferimento irregolare dei rifiuti sul territorio comunale.

Anche se negli ultimi anni si è fatto molto – con campagne di sensibilizzazione, più controlli sul territorio e servizi di raccolta potenziati – il problema continua a farsi sentire; non riguarda solo il centro della città, ma un po’ tutto il comune, comprese le frazioni e le zone più periferiche.

A disposizione dei cittadini vi sono un’isola ecologica gratuita e un servizio di raccolta porta a porta efficiente e capillare, che copre carta, plastica, rifiuto organico e indifferenziato. Ciononostante, si riscontrano ancora numerosi casi di scorretto smaltimento dei rifiuti, con il deposito illecito di ingombranti, imballaggi, sfalci verdi, ramaglie e altri materiali in luoghi non autorizzati.

«Dobbiamo ridimensionare con la massima fermezza – dichiara il vicesindaco Umberto Ferrondi – l’abbandono incontrollato di rifiuti, in alcuni casi anche di grandi dimensioni, che causano danni ambientali significativi e compromettono il decoro urbano. Il problema, più volte segnalato dalla Polizia Municipale e dalla cittadinanza, richiede risposte rapide e concrete. Il settore servizi ecologici del Comune, coadiuvato dal lavoro della polizia locale, continuerà a intervenire con tutte le misure necessarie, come telecamere itineranti, inclusi interventi straordinari di pulizia e bonifica delle aree interessate. Al contempo, il rafforzamento del sistema sanzionatorio e l’aumento della tariffa si pongono come strumenti deterrenti, con l’obiettivo di responsabilizzare maggiormente i cittadini e rafforzare l’efficacia dei controlli. L’Amministrazione ribadisce il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e del decoro urbano, ricordando che la collaborazione dei cittadini, il senso civico è essenziale per costruire una comunità più pulita e sostenibile. Inoltre sempre nell’ottica del decoro della città è stato dato incarico alla Polizia Municipale di intensificare i controlli in merito alla raccolta delle deiezioni canine che purtroppo deturpano aree verdi e sporcano zone pedonali anche centrali di Cherasco».