I saluti dell'amministrazione borgarina al Luogotenente dei Carabinieri Marco Parodi

L’Amministrazione Comunale di Borgo San Dalmazzo esprime la propria gratitudine al Luogotenente C.S. Marco Parodi per la sua lunga e prestigiosa carriera nell’Arma dei Carabinieri.



Nato a Genova il 5 giugno 1965, il Luogotenente Parodi conclude il suo servizio attivo proprio il giorno del suo compleanno, una data che assume un significato ancora più speciale poiché coincide con la Festa dell’Arma dei Carabinieri.



«Vivere nel cuneese è stato un dono del destino - spiega il militare -: mi sono inserito in una comunità laboriosa e onesta che ho servito con umiltà e dedizione, sempre a stretto contatto con il territorio. Sono orgoglioso di come la mia carriera si sia svolta interamente “sulla strada”, senza mai passaggi in ambiti burocratici».



Da oltre trent’anni al servizio della comunità cuneese, Parodi ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, fino a giungere alla guida del N.O.R.M. (Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri) della Compagnia di Borgo San Dalmazzo. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerose onorificenze, tra cui la Medaglia Militare di Bronzo, d’Argento e d’Oro al merito per lungo comando, oltre alla Croce d’Argento per anzianità di servizio militare.



Oltre a questo importante traguardo professionale, il Luogotenente Parodi si appresta, con l’arrivo della prima nipotina, ad abbracciare una nuova fase della sua vita. Una coincidenza benevola che rende ancora più significativo il momento del congedo. L’Amministrazione comunale gli rivolge un sincero ringraziamento per gli anni di servizio dedicati alla comunità, augurandogli un futuro sereno e gratificante.