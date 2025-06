A San Giuseppe di Castagnito tre serate di festa tra "friciule" e tradizione

Tre giorni di gusto, musica, sport e convivialità attendono residenti e visitatori in frazione San Giuseppe a Castagnito, dove l’attivissima e giovane Pro loco ha organizzato una nuova edizione della festa patronale all’insegna dello slogan “Friciule e tradizione”, in programma giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 giugno 2025.



Tra gli appuntamenti più attesi di questa edizione, spicca l’"E-bike tour tra le colline del Roero", in calendario per la mattinata di sabato. Si tratta di un'escursione cicloturistica ad anello di circa 35 km, con un dislivello di 1000 metri, guidata da accompagnatori certificati della Regione Piemonte. Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 presso Casa San Giuseppe, con partenza alle ore 10. Durante il percorso, su sentieri sterrati di bassa e media difficoltà, è prevista una sosta picnic organizzata dalla Pro loco. È richiesto l’uso del casco, un abbigliamento sportivo adeguato e prenotazione obbligatoria entro mercoledì 4 giugno. È possibile partecipare con la propria e-bike (costo 20 euro) oppure noleggiare una bici in loco (45 euro).





Oltre al tour in bici, sabato sera proseguirà la festa con la cena “Pizza sotto le stelle” (prenotazione obbligatoria entro il 4 giugno), e a seguire, dalle ore 22, il concerto de “La Cricca dij Mes-cià”, amatissima formazione musicale capace di accendere ogni piazza.



Il programma completo propone:

- Giovedì 5 giugno: cena “Quattro salti in paella” (ore 20:00) seguita dal concerto dell’Orchestra Alex & La Band (ore 22).

- Venerdì 6 giugno: dalle 19:30 protagoniste le tradizionali friciule, abbinate allo street food di Barbaq, e concerto dei Sciarada Party Rock alle ore 22.

- Per tutti e tre i giorni, birra e cocktail al bar della Pro loco, gelato artigianale della “Casa del Gelato” di Bra e un ricco banco di beneficenza.





I festeggiamenti si terranno all’aperto, presso Casa San Giuseppe (via Manzoni, 3).

L’organizzazione è curata dalla Pro loco di San Giuseppe, con il patrocinio del Comune di Castagnito, del Consiglio regionale del Piemonte, della Parrocchia di San Giuseppe e dell’Associazione Nazionale Alpini – gruppo di Castagnito.

Per informazioni: Silvia 328 4633766, Sabrina 339 7237682.