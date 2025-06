A Sanfrè si scaldano i motori per il Lunatika Festival 2025

Il rombo dei motori, la musica dal vivo, spettacoli e attività sportive sono al centro dell’edizione 2025 del Lunatika Festival, in programma a Sanfrè dal 6 all’8 giugno.

L’appuntamento è in viale Industria, dove vi aspetta anche una selezione di street food curata dalla Pro Loco del paese, per vivere momenti di condivisione all’aperto, con iniziative pensate per tutte le fasce d’età.

Ora che abbiamo scaldato i motori con una bella panoramica generale, entriamo nel dettaglio della manifestazione.

Venerdì 6 giugno si comincia con la corsa “Su e giù per Sanfrè”, dedicata al ricordo di Oscar Milano. Una gara podistica non competitiva che attraversa il paese e dà il via ufficiale al festival. A seguire, uno spettacolo per grandi e piccoli apre la scena serale, prima che Michele DJ trasformi la piazza in una grande pista da ballo sotto le stelle. Per tutto il giorno, i profumi della cucina di strada, tra fritto di pesce, pinsa e raviole, accompagnano l’atmosfera di festa.

Sabato 7 giugno, a partire dal pomeriggio, l’appuntamento è con “A Tutto Sport”, un momento pensato per avvicinarsi a nuove discipline sportive in modo semplice e divertente. In serata arriva “Italianissima”, lo show musicale che celebra l’energia della musica italiana. In consolle, Marco Skarica e Marco Marzi daranno vita a una lunga notte di festa, tra luci, suoni e coreografie.

Domenica 8 giugno il raduno off road e quello statico road richiameranno appassionati da tutta la zona. A metà giornata, torna la Color Crazy Run, una passeggiata colorata tra le vie del paese, seguita dall’incontro “Parole a tutto gas” organizzato dai Giovani in Parlamento. Gran finale nel pomeriggio con il Lunatika’s Got Talent, evento benefico il cui incasso sarà devoluto all’associazione Noi Come Te. A chiudere la manifestazione, i set di Dj Desbela e Emmanuel Miro.

Durante tutto il festival, sarà presente il Lunatika Motor Meeting con esibizioni e spettacoli drift in pista del “Team Cherasco drift 7.0”. Ah, ingresso libero.