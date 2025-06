Convenzione tra la Squadra AIB e PC di Borgo San Dalmazzo e i comuni di Valdieri e Roaschia

Ieri sera nella Sala Consiliare del Comune di Valdieri, la Squadra AIB (Antincendi Boschivi) e Protezione Civile di Borgo San Dalmazzo ha siglato una convenzione con l'Unione Alpi del Mare, un’importante alleanza tra i comuni della zona, finalizzata a rafforzare la gestione delle emergenze e a potenziare le attività di protezione civile e di prevenzione. L’accordo si propone di ottimizzare le risorse e migliorare la risposta territoriale in situazioni di crisi, attraverso un coordinamento più efficace tra le varie realtà coinvolte nella protezione e sicurezza della popolazione.

La convenzione, firmata dal Presidente dell’Unione Alpi del Mare, nonché sindaco del Comune di Valdieri, Guido Giordana e Giacomo Giordano, presidente della Squadra AIB e PC di Borgo San Dalmazzo, sancisce l’avvio di una collaborazione strategica per affrontare le emergenze congiuntamente, in particolare per quanto riguarda gli incendi boschivi, le calamità naturali e le altre situazioni critiche che potrebbero verificarsi nelle zone montane.

Guido Giordana, sindaco di Valdieri e presidente dell'Unione Alpi del Mare, ha dichiarato: "Questa alleanza tra i comuni di Valdieri e Roaschia, dell'Unione Alpi del Mare, e la Squadra AIB e PC di Borgo San Dalmazzo, precedentemente già stipulata con l’Ente di Gestione dell’Aree Protette Alpi Marittime, è fondamentale per garantire la sicurezza delle nostre montagne e delle persone che vi abitano. Unire le forze per affrontare le emergenze è un impegno che ci rende più forti e più preparati a qualsiasi evenienza."

Bruno Viale, sindaco di Roaschia, comune appartenente all’Unione, ha sottolineato: "Sono convinto che questa convenzione rappresenta un passo importante verso una gestione più strutturata ed efficace delle emergenze. L'integrazione delle risorse e la collaborazione tra le realtà locali ci permette di affrontare le sfide che il nostro territorio presenta, ottenendo un ottimo risultato congiunto."

Con questa convenzione, la Squadra AIB e Protezione Civile di Borgo San Dalmazzo e l’Unione Alpi del Mare compiono un importante passo verso una maggiore sicurezza e protezione del territorio, unendo le forze per fronteggiare le sfide legate alle emergenze in montagna e nelle aree più vulnerabili.