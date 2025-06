Anche Alpi Acque Spa e Alta Langa Servizi Spa entrano in Cogesi

Terminato il processo di pubblicizzazione, Alpi Acque Spa e Alta Langa Servizi-Alse Spa, con la sottoscrizione di parte dell’aumento di capitale di Cogesi Scrl, corrispondente a una quota nominale rispettivamente pari al 14,39% e all’1,49% del totale del capitale sociale di Cogesi, entrano nella compagine sociale del gestore unico affidatario del servizio idrico integrato della provincia di Cuneo.

«Si aggiungono due nuovi fondamentali tasselli nel complesso processo di realizzazione di un unico gestore pubblico dei servizi idrici nella nostra provincia – ha dichiarato Emanuele Di Caro, presidente di Cogesi -. Con questi importanti ingressi, il complesso percorso che ha visto impegnata Cogesi e i suoi soci, si pone in dirittura d’arrivo. In conseguenza dell’ingresso dei due nuovi soci, l’Assemblea dei Soci di Cogesi, già prevista per il 6 giugno, è stata riprogrammata al 27 giugno. Ora rimane soltanto la liquidazione del valore residuo di Egea Acque, ma anche su questo fronte ben presto arriveremo alla giusta conclusione».

Con l’ingresso di Alpi Acque e Alse, il numero di comuni soci indiretti di Cogesi sale a 229 unità, corrispondenti a oltre il 97% degli abitanti e a quasi il 94% del territorio provinciale.