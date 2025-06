Ad Acceglio si presenta il progetto “Alpivive”: focus sulla lotta all’impoverimento della biodiversità nelle Alpi occidentali [VIDEO]

Dare risposta al grave problema rappresentato dall’impoverimento della biodiversità a tutti i livelli territoriali, soprattutto nelle Alpi occidentali. È questo l’obiettivo del progetto “Alpivive”, in presentazione sabato 7 giugno alle 18 presso il birrificio Alp di Acceglio, in borgata Frere.

L’iniziativa - nata dalla collaborazione tra l’Agenzia di Sviluppo AFP di Dronero e l’associazione Ascalaphe di Sisteron nell’alta Provenza – vede coinvolti i Comuni di Acceglio e Dronero, il Parco Alpi Marittime e la Provence Alpes Agglomeration (Digne les Bains) ed è finanziata nell’ambito del primo Bando Microprogetti del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI-A Francia Italia (ALCOTRA) 2021-2027.

Il progetto “Alpivive” rientra in una più ampia attività di ricerca e di sensibilizzazione delle comunità locali sul tema della biodiversità, condotta dall’Agenzia di sviluppo AFP in collaborazione con il Centro Studi Cultura e Territorio e con il Comune di Dronero, e che ha visto la realizzazione di progetti come “Natura resistente”, “Bioblitz”, “MOS.ECO – Mosaico ecologico”.

Bene lo inquadrano le parole di Michele Bertolotti:

Nei tre giorni di soggiorno ad Acceglio 50 esperti e appassionati di biodiversità, italiani e francesi avranno l’obiettivo di censire la fauna e la flora in due aree del Comune di Acceglio, una in prossimità delle sorgenti del Maira e una nel vallone del Mollasco. Ne risulterà un database utile ai fini di conservazione della natura e un report divulgativo che potrà essere utilizzato a posteriori anche per la creazione di materiale promozionale per attività di ecoturismo.

Il progetto, suddiviso in due azioni, prevede:

- per il mese di giugno due sessioni d’inventari naturalistici che verranno realizzati, grazie all’apporto di esperti del settore, ad Acceglio dal 6 all’8 giugno 2025 e a Prads (Valle della Haute Bléone) dal 27 al 29 giugno.



- a ottobre, dal10 al12, il Festival sulla biodiversità “Alpivive” che si terrà a Dronero. In quell’occasione insieme alla presentazione dei risultati degli inventari saranno organizzate attività didattiche, conferenze, escursioni con al centro il tema della biodiversità.

La serata di sabato 7 giugno inaugurerà le attività di progetto attraverso la presentazione degli inventari e delle ragioni per cui è importante fare ricerca scientifica per la salvaguardia della biodiversità. Seguirà piccolo aperitivo con degustazione della birra locale.

L’ingresso è libero e gratuito, non richiede prenotazione. Per informazioni si può telefonare al numero 3318606819 o scrivere a michele.bertolotti@afpdronero.it.