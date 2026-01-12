LUTTO / Addio a Emilio Baudino, storico imprenditore edile di Pianfei

Si è spento ieri, 11 gennaio, all’età di 82 anni, Emilio Baudino, storico impresario edile di Pianfei, figura di riferimento per l’imprenditoria locale e fondatore di una delle realtà più importanti del territorio nel settore delle grandi opere.

Baudino aveva dato vita alla sua azienda molti anni fa con una visione familiare dell’impresa, costruendo nel tempo un gruppo che oggi ha raggiunto circa 200 dipendenti guidato dalla terza generazione, dai nipoti Gabriele e Federico, ai quali aveva affidato con fiducia il futuro dell’azienda, sostenuti a loro volta dai genitori Valter e Sabina (responsabile del personale).

Un imprenditore stimato e benvoluto, che conosceva personalmente i suoi collaboratori e ne apprezzava le qualità umane e professionali. Un legame, quello con i suoi dipendenti, che andava oltre il lavoro, come testimoniano le parole di chi ha lavorato al suo fianco: "Una gran brava persona, che ha creduto nell’azienda e in noi".

Fino agli ultimi mesi Emilio Baudino aveva continuato a seguire in prima persona i cantieri più importanti. Il suo ultimo sopralluogo fu sull’autostrada A33 Asti–Cuneo, appena inaugurata, alla cui realizzazione l’azienda Baudino ha contribuito in modo determinante, accelerando i tempi di completamento.

Il suo ultimo lavoro concluso è stata invece la seggiovia Turra ad Artesina, opera che gli valse anche i complimenti ufficiali del sindaco per la qualità e l’efficienza dell’intervento.

Lascia la moglie Maddalena, i figli Tommaso e Valter con Sabina insieme ai loro figli Gabriele con Martina, Federico con Marta e Cinzia con Diego.

Sarà recitato stasera alle 20 il rosario nella chiesa parrocchiale di Pianfei, dove domani, 13 gennaio, alle 15 saranno celebrati i funerali, con partenza dalla Residenza per Anziani “Fondazione Gallo” alle ore 14.30.

La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Pianfei. La famiglia ha espresso il desiderio “Non fiori”.